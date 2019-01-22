Samanyolu Haber /Politika / HDP, Diyarbakır başta olmak üzere 20 il ve ilçelerinde adayını açıkladı /22 Ocak 2019 14:43

HDP, Diyarbakır başta olmak üzere 20 il ve ilçelerinde adayını açıkladı

HDP, yerel seçimler için 20 il ve bağlı ilçelerde göstereceği eşbaşkan adaylarını açıkladı. HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Hülya Alökmen Uyanık ile Selçuk Mızraklı oldu.

SHABER3.COM

HDP, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını belirledi. Eşbaşkan adayları olarak Diyarbakır Milletvekili Selçuk Mızraklı ile eski Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Başkanı Hülya Alökmen Uyanık açıklandı.
Gazete Duvar'ın haberine göre HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla, aralarında büyükşehirlerin de olduğu 20 il ve ilçelerinde adaylarını duyurdu

Açıklanan adaylar şöyle:

DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Hülya Alökmen Uyanık / Adnan Selçuk Mızraklı
Kayapınar: Kezban Yılmaz / Necati Pirinççioğlu
Hazro: Gülistan Ekti / Ahmet Çevik
Kulp: Fatma Ay / Mehmet Emin Ay
Kocaköy: Rojda Nazlıer / Kasım Pervane
Çermik: Makbule Çakın / Muharrem Şahin
Çınar: Necla Tamriş / Ozan Kardaş
Dicle: Yasemin Üçer / Felat Aygören
Ergani: Meryem Yıldız / Ahmet Kaya
Hani: Cemal Satı
Sur: Filiz Buluttekin —Cemal Özdemir
Bağlar: Zübeyda Zümrüt — Zeyat Ceylan
Yenişehir: Belgin Diken —İbrahim Çiçek
Lice: Salime Zingil — Tarık Mercan
Silvan: Naşide Toprak- Abbas Hilmi Azizoğlu
Bismil: Gülşen Özer — Orhan Ayaz
Eğil: Gülistan Ensarioğlu — Mustafa Akkul

VAN

Van Merkez: Bedia Özgökçe Ertan — Mustafa Avcı
Tuşba: Ayşe Minaz / Yılmaz Berki
Muradiye: Leyla Balkan / Yılmaz Şalan
Erciş: Yıldız Çetin / Mahmut Pala
Saray: Caziye Duman / Şahabettin Bilmez
Bahçesaray: Gülistan Önver / Garip Aykut
İpekyolu: Azim Yacan- Şehzade Kurt
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit — Seyfettin İtha
Özalp: Dilan Öğrenci — Yakup Almaç
Çaldıran: Leyla Adsak — Faruk Demir
Başkale: Şengül Polat — Erkan Acar
Gürpınar: Rojbin Akdağ — Kemal Güler
Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker

MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk — Figen Altındağ
Nusaybin: Semire Nergiz —Ferhat Kut
Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz- Salih Kuday
Derik: Mülkiye Esmez —Mehmet Şerif Kıran
Artuklu: Nurettin Turgay /
Dargeçit: Mevlüde Çelebi / Ahmet İnci
Mazıdağı: Nalan Özaydın / İbrahim Çoko
Midyat: Rezan Tasman / Osman Demirci

KARS

Kars Merkez: Ayhan Bilgen — Şevin Alaca
Digor: Guljin Kaya / Mustafa Özyağcı
Kağızman: Çiğdem Özlü / Memet Alkan
Pazarcık: Münevver Subaşı / Ebubekir Erkmen
Sarıkamış: Zeynep Çelik / Yaşar Aras

MUŞ

Muş Merkez: Sibel Genç — Sırrı Sakık
Bulanık: Eylem Suruca — Adnan Topçu
Malazgirt: Gülay Çelik — Erdal Çakar
Varto: Ülkü Baytaş — Gıyasettin Aydemir

BATMAN

Batman Merkez: Songül Korkmaz — Sabri Özdemir
Bekirhan: Gülistan Sönük / Fırat Karabulut
Kozluk: Nazime Avcı / Ayhan Eren
Beşiri: Felek Özbek / Mustafa Öztürk
İkiköprü: Hatice Taş / Osman Karabulut
Gercüş: Zeynep Aslan / Abdulkerim Kaya

BİTLİS

Bitlis Merkez: Zekiye İlbasan — Faruk İşler
Tatvan: Serap Çakmak — Habip Yeşiltepe
Hizan: Dilek Aslan / Erkan Çetin
Mutki: Belgin Korkmaz / İrfan Hülagü
Ahlat: Leyla Aslanargın

HAKKARİ

Hakkari Merkez: Seher Kadiroğlu Ataş / Cihan Kahraman
Esendere: Semra Aktan / Mustafa Işık
Yüksekova: Remziye Yaşar — İrfan Sarı
Çukurça: Hevidar Ertunç- Ebubekir Kanat
Şemdinli: Felem Aker — Sami Beşer
Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan — Emin Bulgan

AĞRI

Doğubayazıt: Yıldız Acar — Cesim Çakçı
Diyadin: Hazal Aras — İhsan Yenigün
Patnos: Müşerref Geçer / Emrah Kılıç
Tutak: Selma Şahin / Baran Öztürk
Taşlıçay: Betül Yaşar / Mehmet Umut Doğruer
Eleşkirt: Derya Oğul / Rıfat Yerlikaya

MALATYA

Arvguvan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız

ARDAHAN

Göle: Nizamettin Öztürk /

ŞIRNAK

Şırnak Merkez: Nurcan Altürk / Hişyar Uysal
Beytüşşebap: Sabiha Akdağ / Cahit Özkan
Güçlükonak: Zilan Ecevit/ M. Emin kılıç
Kumçatı (Dergule): Zozan Aksu / Dursun Çakır
Sırtköyü: Asiye Arslan / Mehmet Ballicak
Balveren: Zahide Erk / Musa Sidar
Cizre: Mehmet Ziriğ — Berivan Kutlu
Silopi: Adalet Fidan — Sülayman Şavluk
İdil: Songül Erdem — Niyazi Çevrim
Fındık Beldesi: Ahmet İmre — Sevim İmre
Uludere: Selahattin Ürün — Feride Yaman

BİNGÖL

Genç: Şefika Doğan / Sadullah Ürkün
Solhan: Ayşe kaya / M. Sıdık Çeliker
Karlova: Evin Özen —Özkan Bingöl

IĞDIR

Iğdır Merkez: Eylem Çelik / Yaşar Akkuş
Tuzluca: Ayşe Aras / Kemal Savaş
Halfeli (Belde): Hasan Sefa

ERZURUM

Erzurum Büyükşehir: Barış Kemaloğlu
Tekman: Müzahit Karakuş / Yanes Çelik
Hınıs: Nurcan Felekoğlu / Bedir Fırat
Karayazı: Melike Göksu / Burhanettin Şahin
Karaçoban: Remziye Sönmez / Halit Oğun

URFA

Viranşehir: Servet Kılıç / Hıdır Oktay
Halfeti: Emel Çiftyürek / Abdurrahman Çiftçi
Siverek: Emine Çetiner / Turan Tüysüz
Birecik: Fatma Korkmaz / Hakan Arıcı

ADIYAMAN

Kömür: Zilan Erbay / Erkan Karataş
Pınarbaşı: Meral Çalışkan / Hüseyin Uzun

SİİRT

Gökçebağ (Belde): Serhat Çiçek
Beğendik (Belde): Dijvar Ulaş
Kurtalan: Esmer Baran / Baran Akgül
Kayabağlar (Belde): Netice Petek / Abdulkerim Polat
Baykan: Özden Yılmaz — Hekim Duva
Ziyaret: Hevin Kınay / Hüsnü Sevimli

ELAZIĞ

Karakoçan: Serap Doğan Mutlu / Mahmut Ercan
Sarıcan: Mihriban Tağtekin / Bekir Polat

ERZİNCAN

Çağlayan: Özlem Demir — Veli Pınar Çağlayan
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP, Diyarbakır başta olmak üzere 20 il ve ilçelerinde... Sonraki Haber >>

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Helikopter, gösteri alanına düştü

Helikopter, gösteri alanına düştü

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:02:32