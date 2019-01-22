Samanyolu Haber /Gündem / Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde yüzlerce sahte vize şoku /22 Ocak 2019 14:41

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde yüzlerce sahte vize şoku

Finlandiya'nın Türkiye Büyükelçiliği çalışanlarının yasalara aykırı bir şekilde Schengen vizesi düzenlediklerinden şüphe edildiği belirtildi.

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Finlandiya Merkezi Kriminal Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Türkiye Büyükelçiliği çalışanları yüzlerce yasadışı Schengen vizesi düzenledi.

Açıklamada, "Merkezi Kriminal Polisi ve Sınır Güvenlik Dairesi, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde işlendiği üzerinde durulan suçları soruşturuyor. Üç büyükelçilik çalışanı hakkında görevi kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma yürütülüyor. Çalışanlardan biri yakalandı ve Finlandiya'ya gönderildi" denildi.

Soruşturmanın başındaki isim Antti Leskelija, zanlıların vize beyanı düzenlenmesi sırasında yanlış bilgi sağladığından ve bu yolla yüzlerce vize düzenlediğinden şüphe duyulduğunu belirtti.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nın da soruşturma için gereken tüm desteği verdiği ifade edildi.
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