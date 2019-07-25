Samanyolu Haber /Medya / HBO'dan 'Game of Thrones finali' açıklaması /25 Temmuz 2019 23:43

HBO'dan 'Game of Thrones finali' açıklaması

Game of Thrones'un finali sekizinci sezonla yapıldı. Final sezonu izleyicilerin beklentilerini karşılamadı ve yapımcılar ağır eleştirilere tutuldu.

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Final sezonunun yeniden çekilmesi için kampanyalar dahi düzenlendi. HBO yöneticilerinden Casey Bloys'dan son sezonunun yeniden çekilmesini talep eden Game of Thrones (GOT) dizisinin hayranlarına yanıt geldi.

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin son bölümlerinin, izleyicilerinin bir kısmı üzerinde yarattığı hayal kırıklığı sonrası, sekizinci sezonun yeniden çekilmesi için internet üzerinden bir imza kampanyası başlatıldı. 

HBO'ya yapılan çağrıya, 500 binden fazla izleyici imza verdi ve sezonun "becerikli yazarlar tarafından" yeniden senaryoya dökülmesi ve çekilmesi istendi. 

GOT'a uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice and Fire) adlı kitap serisinin yazarı George RR Martin'in son sezonu beğenmeyen izleyicilere 'Bu delilik' yanıtı vermesinin ardından HBO yöneticisi Casey Bloys'dan da sezonun yeniden çekilme taleplerine yanıt geldi. 

TV Line'a yaptığı açıklamada sözlerine dizinin popülerliğine vurgu yaparak başlayan Bloys,  'olumsuz tarafların çok az' olduğunu söyledi.

Farklı yorumlara rağmen, son sezonun çok iyi bir performans gösterdiğini belirten Bloys, "32 Emmy adalığıyla bunu tasdikledik" dedi. 

"Ancak dizinin nasıl bitebileceğini düşündüğümüzde, birçok insanın bu karakterlerin hikayelerinin nasıl sona ermesi gerektiği konusunda farklı görüşleri var" diyen Bloys, "8. sezonun yeniden çekilmesi gündemimizde değil" diye konuştu. 
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