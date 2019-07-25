Samanyolu Haber /Spor / Belözoğlu hazırlık maçında çılgına döndü! /25 Temmuz 2019 23:56

Belözoğlu hazırlık maçında çılgına döndü!

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık karşılaşmasının son anlarında rakibiyle tartışma yaşadı. Tartışma maçın bitiş düdüğüyle soyunma odası koridorlarına taşındı.

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Fenerbahçe’nin Hertha Berlin ile yaptığı hazırlık karşılaşmasının son anlarına Emre Belözoğlu’nun rakipleriyle tartışması damga vurdu.

Sarı lacivertliler mücadeleyi 2-1 kaybederken oyuna ikinci yarıda dahil olan kaptan Emre Belözoğlu sert fauller sonrasında sinirlerine hakim olamadı.

Bir pozisyon sonrasında Hertha Berlin forması giyen Javairo Dilrosun ile tartışan Belözoğlu, Jordan Torunarigha’nın da üzerine yürümesiyle çılgına döndü.

GERGİNLİK SOYUNMA ODASI KORİDORLARINA TAŞTI

İki takım oyuncularının araya girmesiyle tansiyon fazla yükselmeden tartışma sona erdi. Ancak bu pozisyondan iki dakika sonra Torunarigha orta saha Emre Belözoğlu’na çok sert bir faul yaptı ve sarı kartla cezalandırıldı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu soyunma odasına doğru koşarken iki takım oyuncularının sürtüşmesi koridorda devam etti.

Bir ara Hertha Berlin antrenörü bağırarak ortamı daha da gerince tansiyon tekrar yükseldi.

Ancak Fenerbahçe teknik heyeti futbolcuları soyunma odasına sokarak kavganın büyümesini engelledi.

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