Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazinede para bitti... Bir kez daha halktan borç isteyecek: Asgari 10 bin euro veya dolar /04 Ocak 2019 09:56

Hazinede para bitti... Bir kez daha halktan borç isteyecek: Asgari 10 bin euro veya dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık ayında yapılan euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihraçlarına bireysel yatırımcılardan gelen talep üzerine devam edilmesine karar verildiğini duyurdu.

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Hazine, bireysel yatırımcıya yeniden döviz tahvili (devletin borç alması) ihraç edecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, senetlerin ihraç edilmesi için 7 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında dört hafta boyunca birer haftalık etaplar halinde talep toplanacak.

Senetler pazartesi-cuma günleri arasında talepte bulunan yatırımcıların hesaplarına bir sonraki hafta salı günü valörlü olarak aktarılacak.
Diken'in aktardığı habere göre euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri bireysel ve tüzel yatırımcılara satılacak, ihraç edilecek senetler için asgari talep tutarı 10 bin euro/dolar olacak. Senetler bin euro/dolar ve katları şeklinde ihraç edilecek.

Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faizli fiyat üzerinden bin euro/dolar ve katları olacak şekilde sadece senetlerin satın alındığı aracı bankalara satılabilecek.

İhraçlara Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası aracılık edecek.
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