Samanyolu Haber /Gündem / "Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül ve Hayri İnönü arasındaki gerilimde tavrını aldı" /04 Ocak 2019 09:51

"Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül ve Hayri İnönü arasındaki gerilimde tavrını aldı"

CHP'de bir süredir Şişli Belediye Başkanlığı için ciddi bir gerilim yaşanıyor

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Parti kulislerinde Şişli’de Mustafa Sarıgül ve Hayri İnönü arasında yaşanan gerilim sonrası formül arayan Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine “İnönü soy ismini değiştiremem” diyerek İnönü’den yana tavır aldığı öğrenildi. Sarıgül’ün ise adayların açıklanmasının ardından DSP’den gelebilecek adaylık teklifini değerlendireceği kaydedildi. 

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre CHP’de İstanbul’un ilçeleri için aday belirleme çalışmaları sürerken, parti kulislerinde Bakırköy, Maltepe, Ataşehir, Şişli, Silivri ve Çatalca’da mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterileceği konuşuluyor. İzmir’de ise ilçe örgütlerinin itirazına karşı İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın aday gösterileceği ileri sürüldü.

Öte yandan Beşiktaş’ta ismi güçlü bir biçimde öne çıkan Leyla Ünver’in yanısıra Merve Öztopaloğlu ve eski belediye başkanı İsmail Ünal’ın da yeniden gündeme geldiğ belirtildi. Küçükçekmece’de Kemal Çebi ve Çetin Çapan isminin öne çıktığı ve bir kez daha yapılacak anketten çıkan sonuca göre adayın netleşeceği söylendi. Kadıköy için Şerdil Dara Odabaşı isminin öne çıktığı bildirildi.
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