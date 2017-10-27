‘Hayır’ toplantıları yapılan Üsküdar’daki Kafe kapatıldı









‘Kafenin açılışında AKP’li vekil Mehmet Külünk de vardı’













Buhurdan Kafe’yi “Çok canlı, siyasetin, edebiyatın konuşulduğu, Mehmet Bekaroğlu’ndan Prof. Dr. Cihangir İslam’a kadar her kesimden siyasetçi ve akademisyenin geldiği bir yer. MHP, BBP’li yöneticilerin sık sık uğradığı popüler bir mekan” olarak tanımlayan Erdoğan, ‘Hayır’ kampanyası toplantılarının da burada olduğunu ve ‘Hayır’ oylarının ilçede yüksek çıkması nedeniyle kendisinin, “Sen ticaret yapıyorsun, işine bak, siyasete bulaşma, şunları şunları da kafene sokma” diye uyarıldığını belirtti.





Anayasa değişikliği referandumunda Üsküdar’daki ‘Hayır’ oylarının oranı yüzde 53’tü.





Belediyenin de kafeye gelen isimler konusunda kendisini uyardığını ve benzer bir uyarı alan başka bir kafe sahibinin bir daha bu isimleri kafeye almadığını dile getiren Erdoğan şöyle devam etti: “Ben onu yapmadım. Ben burayı açarken hak ve hakikatin konuşulması, herkesin kendisini özgürce ifade edebilmesini düşünerek açtım. Belediye yetkililerine ‘Siz de gelin’ dedim, kafeye gelenler arasında AKP’li yöneticiler de var. Hatta açılışında AKP Milletvekili Metin Külünk de vardı. Buraya siyasi bir kılıf uydurdular. Referandumda ‘Evet’ oylarının Üsküdar’da az çıkmasının faturasını bir nevi bize çıkardılar.”





Referandumdan hemen sonra çıkartılan bir riskli bina raporuyla kafelerinin 12 Ekim sabahı tebligat olmadan zorla boşaltıldığını ifade eden Erdoğan, boşaltma işlemi sırasında zabıta, özel harekat timleri ve çevik kuvvetin olduğunu, tek kelime bile etmelerine izin vermeden kafedeki bütün malzemelerin dışarıya çıkarıldığını söyledi.





Erdoğan, tahliye işlemlerinden sonra kafenin kullanılamaz hale getirildiğini de sözlerine ekledi.





‘Kafenin kapatılması tamamen politik’













Kafeye sık sık giden CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da konunun öncelikle politik amaçlı olduğunu belirterek şunları söyledi: “‘Mehmet Bekaroğlu gitti diye kafe boşalttılar’ gibi bir algı oluştu ama orası herkesin gittiği bir mekandı. Küçük samimi bir ortamdı. Biz giderdik, HDP’liler gelirdi, herkes giderdi. Rahatsız olundu. Aslında o bölgedeki bütün binalar problemli. Yıkacağız dedikleri Buhurdan Kafe’nin iki tarafında bulunan binalarda da aynı problemler vardı. O bina bir vakfın malı. Belediye yönetiyor o vakfı, yıkılıp yapıldığında kime verilecek? Bu bir soru işareti. Çünkü orası çok kıymetli bir yer. Bu ilk göze çarpan bir nokta, ikincisi muhaliflerin takıldığı bir yer olması ciddi şekilde onları rahatsız ediyordu. Orayı işleten arkadaşımızı daha önce de ‘Şu isimler geliyor, başına bir iş gelebilir’ diye uyarmışlardı. Kabul edilebilir bir şey değil. Bu tamamen politik niyetle açıklanabilecek bir durum, muhalefetin göz önünde olduğu toplandığı bir mekanı yok ettiler.”





28 Ekim Cumartesi, saat 11.00’da Üsküdar’da Buhurdan Kafe önünde Bekaroğlu’nun da katılımıyla basın açıklaması yapılacak.

Sahibi Ali Erdoğan “Referandumda ‘Evet’ oylarının Üsküdar’da az çıkmasının faturasını bir nevi bize çıkardılar” dedi.Selma ve Hacı Osman Vasıp Meti Vakfı’na ait binada kiracı olarak bulunan Ali Erdoğan, mekanı 2003 yılında çocuk giyim mağazası olarak açmış, 2012 yılından itibaren kafe olarak işletmeye başlamıştı.