Hayır standını ziyaret eden Erdoğan kadınlara hakaret edip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’nden havalimanına giderken Sarıyer Hacıosman metro durağında makam aracından indi ve referandum standlarını ziyaret etti.





AKP Sarıyer Gençlik Kollarının "evet" standını ziyaret eden Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.





Ardından Erdoğan CHP’nin “hayır” standını ziyaret etti. “Hayır” standında yaşanan diyalogları, CHP Sarıyer İlçe Örgütü üyesi Sebahat Sarıgül Tele1 kanalına anlattı.





Sebahat Sarıgül şöyle konuştu:





"Bana dönerek 'neden hayır diyorsunuz' dedi. Laiklik için, cumhuriyet için, özgürlük için, çağdaş bir yaşam için ve kadın hakları için hayır diyorum' dedim. Ama tabii Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi hakaretvari sözlerle karşılık verdi. 'Başkanınız yalancı, sizler yalancısınız' dedi. Bu bizim zorumuza gitti. Böyle bir konuşma geçti."





Bir başka CHP'linin "Hepimizin Cumhurbaşkanı değilsiniz, siz partili bir cumhurbaşkanısınız" sözlerine Erdoğan'ın "Evet ben öyleyim" yanıtını verdiğini belirten Sarıgül, başka arkadaşlarının da soru sormak istediğini ama Erdoğan'ın buna izin vermeyerek çadırdan ayrıldığını söyledi.





Erdoğan: Söylediği lafa bakın





Sarıgül'ün açıklamalarının ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Hayır çadırındakiler için "söylediği lafa bakın" diyen Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu ama siyaset yaptığını anlattı:





“Evet' çadırındakilerle görüştüm. Bir de 'Hayır' çadırına uğradım. 'Hayır' çadırındakilere neden hayır dediklerini sordum. 'Biz çağdaş bir Türkiye istiyoruz' dediler.





“Şu an çağdaş bir Türkiye yok mu? Yollarınız, hızlı tren, okullar, neyiniz eksik dedim. Maalesef tabii bakıyorsunuz, söylediği lafa bakın... ‘Siz Yavuz Sultan Selim köprüsüne neden o ismi koydunuz?’ Yavuz Sultan Selim Han'ın dönemindeki Osmanlı'yı biliyor musunuz? Böyle bir sultanın adını böyle bir köprüye koymaktan daha önemli ne olabilir.





"‘Siz Alevilerle Sünnilerle ayırdınız’ dediler. Biz bu ülkede Alevi sünni ayrımı yapmıyoruz. Böyle bir ayrım varsa Kılıçdaroğlu Alevi. Siyaset yapıyor. Neyi eksik. Ben Dersim katliamını lanetledim. Ama o lanetleyemedi. Lanetlediği zaman bir yerlerlere dokunacak.”





CHP'li Gök: Ziyaretten memnuniyet duydum





CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’ın hayır çadırı ziyaretinden çok memnun olduğunu dile getirdi:





“Öncelikle Cumhurbaşkanı’nın bugün ‘hayır’ standını ziyaret etmesinden büyük bir memnuniyet duydum. Cumhurbaşkanı, sonunda ’hayır’ kampanyasına katılanların terörle bir ilgisi olmadığını anlamış bulunmaktadır. Ve ‘hayır’ ya da ‘evet’ veren de ülkenin eşit yurttaşlarıdır. Cumhurbaşkanı’nın bu görüşe uzun zamandan beri ’hayır diyenler teröristlerle iş birliği yapıyor’ sözünden bugün bir ’hayır’ standını ziyaret aşamasına gelmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı bugün hayırlı bir iş yapmıştır.”