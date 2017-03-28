Samanyolu Haber /Dünya / Uluslararası Yargıçlar Birliği: Türkiye'de olanlarla ilgili dehşete düştük /28 Mart 2017 21:49

Uluslararası Yargıçlar Birliği: Türkiye'de olanlarla ilgili dehşete düştük

Uluslararası Yargıçlar Birliği bir ‘çağrı’ yayınlayarak Türkiye’de hukukun üstünlüğünün sonuna gelindiğini belirtti.

SHABER3.COM

Uluslararası Yargıçlar Birliği Başkanı Christophe Régnard’ın kaleme aldığı açıklamada, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 2014 yılından bu yana ‘tamamıyla’ hükümetin hakimiyetinde olduğu, darbe girişimi sonrasında ise hükümetin ‘çok önceden hazırladığı listeler doğrultusunda’ bireysel dava açma hakkı tanımaksızın usule aykırı bir şekilde yargıçları ihraç ettiği ifade edildi.

Régnard, darbe girişiminden bu yana tüm hakimlerin yüzde 24.4’ünün ve tüm savcıların yüzde 24.3’ünün ihraç edildiğini ve çoğunun tutuklu olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bu yazgı, örneğin eskiden beri görevi başında olan ya da yakın dönemde yeterli tecrübesi olmaksızın atanan hakim ve savcıları da tehdit etmektedir. Bu durumdaki bir yargının bağımsız olarak tanımlanması çok şüphelidir.” 

‘Dehşete düştük’

Uluslararası Yargıçlar Birliği başkanı, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’nun Türkiye’deki anayasa değişiklik tekliflerine ilişkin analizini görünce ‘dehşete düştüklerini’ ifade etti. Régnard komisyonun ‘başkanlık sistemi’ne geçilmesinin ardından devletin ciddi şekilde yargısal denetime ihtiyacını olacağı ve bu değişikliklerin ‘zaten yürütmenin üzerindeki mevcut yetersiz yargısal denetimin daha da zayıflayacağı’ yönündeki uyarılarını dikkate aldıklarını söyledi.

Başkan, açıklamasının sonunda  Türkiye ve Avrupa’nın diğer yerlerinde yaşayan ‘iyi niyetli insanlar’a Türkiye’de yargı bağımsızlığının sağlanmasına katkıda bulunmaları için çağrı yaptı.
<< Önceki Haber Uluslararası Yargıçlar Birliği: Türkiye'de olanlarla... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:30:36