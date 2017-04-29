Samanyolu Haber /Gündem / 'Hayır oyu verenlerden vize istemeyelim' /29 Nisan 2017 14:59

'Hayır oyu verenlerden vize istemeyelim'

Almanya Dışişleri Başkanı Sigmar Gabriel, referandumda ‘Hayır’ oyu verenlere vize muafiyeti getirilmesi önerisinde bulundu.

SHABER3.COM

Türkiye ile AB müzakerelerinin durdurulmasına karşı çıkan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, referandumda 'HAYIR' oyu verenlere vize muafiyeti getirilmesi önerisinde bulundu. Bakan Gabriel, ‘yeni diyalog kanalları’ aranmasının gerekliliği vurgusu yaptı. 

‘Hayır’ diyenlere vize serbestisi

AB Dışişleri Bakanları toplantısı için Malta’da Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, önceden ‘seyahat kolaylığı’ önerisini referandumda ‘Hayır’ oyu kullananları kapsayacak şekilde genişletti: “Entelektüleller, sanatçılar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları için neden vize muafiyeti getirmiyoruz? Yani herkes için değil ama, Türkiye’nin referandumda karşı oy kullanan ve demokratik olmayı hedefleyen kesimine. Ben onları hayal kırıklığına uğratmamamız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.
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