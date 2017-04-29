'Hayır oyu verenlerden vize istemeyelim'

Türkiye ile AB müzakerelerinin durdurulmasına karşı çıkan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, referandumda 'HAYIR' oyu verenlere vize muafiyeti getirilmesi önerisinde bulundu. Bakan Gabriel, ‘yeni diyalog kanalları’ aranmasının gerekliliği vurgusu yaptı.





‘Hayır’ diyenlere vize serbestisi





AB Dışişleri Bakanları toplantısı için Malta’da Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, önceden ‘seyahat kolaylığı’ önerisini referandumda ‘Hayır’ oyu kullananları kapsayacak şekilde genişletti: “Entelektüleller, sanatçılar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları için neden vize muafiyeti getirmiyoruz? Yani herkes için değil ama, Türkiye’nin referandumda karşı oy kullanan ve demokratik olmayı hedefleyen kesimine. Ben onları hayal kırıklığına uğratmamamız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.