AB liderleri Brexit'in ana hatlarında uzlaştı

Donald Tusk zirvede İngiltere'deki AB vatandaşlarına ve AB içindeki İngiltere vatandaşlarına güvence sağlanmasının öncelikli gündem maddesi olması gerektiğini söyledi. Yaklaşık 5 milyon kişinin bu durumda olduğunu belirten Tusk "AB ve Büyük Britanya'nın birincil önceliği bu olmalı” dedi.





Donald Tusk zirve öncesinde 27 üye ülkeye İngiltere'nin AB'den çıkış müzakereleri sırasında birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Tusk Avrupa Birliği'nin ancak birlik içinde hareket etmesi halinde müzakereleri başarılı bir biçimde yürütebileceğini ve sonuca vardırabileceğini söyledi. İngiltere ile "yakın ve güçlü ilişkiler” kurmanın AB'nin çıkarına olduğunu belirten Donald Tusk "Ama geleceği konuşmadan önce, geçmiş sorunlarımızı ortadan kaldırmamız gerekir” dedi.











Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmaktan olumsuz etkileneceğini söyledi. "Britanya için kaçınılmaz bir bedel ve zarar olacak, bu onların kararı” diyen Hollande "Cezalandırıcı olmamalıyız ama Avrupa'nın kendi çıkarlarını nasıl koruyacağı da bellidir ve Britanya AB dışında AB içinde olduğundan daha az iyi bir pozisyona sahip olacaktır" ifadelerinde bulundu. Hollande Avrupa Birliği'nin 27 üyeli birliğini koruyacağına inandığını belirtti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 2019 yılından ayrılması öngörülüyor.