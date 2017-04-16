Samanyolu Haber /Gündem / 'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti! /16 Nisan 2017 15:00

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

AKP'yi eleştiren yazılarının ardından Yeni Şafak gazetesi ile yolları ayrılan gazeteci Ali Bayramoğlu, referandum için oy kullanmaya gittiği okulda saldırıya uğradı.

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

Görgü tanıkları Ali Bayramoğlu'na saldıranların AKP'li olduğunu öne sürdü.

Referandumda hayır oyu kullanacağını açıklayan Yeni Şafak'ın eski yazarı Ali Bayramoğlu, oy kullandıktan sonra yaklaşık 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

İstanbul Gayrettepe'deki Şair Nedim İlköğretim Okulu'na oyunu kullanmak için gelen, hükümete yakın Yeni Şafak gazatesi eski yazarı Ali Bayramoğlu önce sözlü tacize uğradı.

Tartışma büyüyünce AKP'li olduğu söylenen kalabalık grup, Bayramoğlu'ya saldırdı. Saat 12.50 sularında yaşanan olay sonrası Bayramoğlu okuldan uzaklaştı.

AKP'liler ise Bayramoğlu'nu yanlış oy kullanmak ve ardından provokasyon yapmakla suçladı. 
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