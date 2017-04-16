Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Gül'e 'oyunun rengi' soruldu /16 Nisan 2017 14:26

Abdullah Gül'e 'oyunun rengi' soruldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül anayasa değişikliği referandumunda oyunu Beykoz’daki Şehit İsmail Kefal İlkokulunda kullandı, 'Oyunuzun rengi nedir?' sorusuna cevap vermedi

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Oyunu kullanan Gül, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlık görevimizi yaptık. Demokrasilerde böyle konular tartışılıyor. Halkın önüne geldikten sonra son söz milletin oluyor. Şimdi milletin sözünü işitmek gerekecek, ondan sonra saygıyla karşılamak ve Türkiye’nin hep geleceğe bakması önemli. Her şey geride kalır ve Türkiye’nin geleceği için, bütün vatandaşlarımızın mutluluğu için gelecekle daha çok ilgilenilir. Türkiye’nin geleceği açık, parlak ve öngörülebilir yapılır. İnşallah iyi olur” diye konuştu.

Gül, bir gazetecinin “Sizin oyunuzun rengi nedir?” şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Açılınca hepsi çıkacaktır artık. Herkesin bir tercihi var, özellikle vatandaşlık görevini geldik yaptık. Tercihimizi bütün millet gibi biz de orada yaptık. Oyların hepsi toplanacak ve milletin sözü olarak ortaya çıkacak.”
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