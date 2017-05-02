10 yıllık polisi hastaneden alıp cezaevine götürdüler





33 yaşındaki polis memuru Ekrem Türk'ün eşi bir mektup yazarak yardım çağrısında bulundu. Eşi, Ekrem Türk'ün başından geçenleri anlattı ve yetkililerden yardım istedi.





Ekrem Türk'ün hastaneden alınıp tutuklanarak cezaevine götürüldüğünü söyleyen eşi, Türk'ün tekrar hastaneye yatırıldığını ama kendisiyle görüştürülmediğini ifade etti.





Polis Ekrem Türk'ün eşinin mektubu şöyle;





Allah rızası için sesimi duyurmak istiyorum ve herkesten yardım bekliyorum.





"Eşim Ekrem Türk 33 yaşında, 10 yıllık polis memuruydu. Ankara Cebeci'de çok sevdiği mesleğini yapmakta iken sebepsiz yere önce açığa alındı. Ardından ihraç edildi. Üst üste gelen haberler eşimi çok üzmüştü.





Stres ve üzüntüden hastalıkları başladı. Ağır kanamalı olarak devam etti. Ben de ev hanımı olup çalışmadığımdan hiçbir gelirimiz kalmadı. Sattığım yüzükle 10 Nisan 2017'de hastaneye götürdüm.





Durumu ağır olduğundan hemen yatış verildi. Serum takıldıktan 1 saat sonra polisler geldi. Eşimi hastalıklı, kanamalı ve serumlu haliyle götürdüler. Tutuklama kararı verilip cezaevine götürüldü. Cezaevinde rahatsızlanıp Ankara numune Hastanesi'ne kaldırmışlar. Benim 1 hafta sonra ancak haberim oldu. Doktordan eşimin durumu hakkında bilgi aldım.





Tüm kalın bağırsağın ülsaratif kolit olduğunu iltihaplı yara şeklinde olduğundan sürekli idrar ve gaitasından kanamalar olduğunu bununla birlikte ishal ve ateşinin olduğunu söyledi. Sürekli ilaçların dozunu arttırarak veriyorlarmış. İyileşme olmazsa tüm kalın bağırsağını alacaklarını belirtti. Şuana kadar 100 serum ve bir o kadar da iğne ilaç verilmiş. Kocam hastaneye yatırılışının ilk 4 gününü hiç hatırlayamıyormuş. Eğer bu şekilde taburcu edilip tekrar cezaevine giderse bu şartlar altında hayatı ölümle bile sonuçlanabilir. Kocamı benle kesinlikle görüştürmüyorlar. Ben kocamı çok merak ediyorum. Kocamın sağlığından ve hayatından çok endişeliyim. Kesinlikle eşimle görüşmemize müsade etmiyorlar.





Lütfen devlet büyüklerimizden ve herkesten yardım ellerini uzatmalarını bekliyorum.





Üstelik eşim hala hastanede yatıyor."