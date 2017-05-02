Samanyolu Haber /Gündem / Yazıcı'dan Bahçeli'ye: Hiç kimseye ihtiyacımız yok! /02 Mayıs 2017 18:41

Yazıcı'dan Bahçeli'ye: Hiç kimseye ihtiyacımız yok!

CNN Türk’te canlı yayın konuğu olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bahçeli ve Baykal ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CNN Türk’te gündeme dair soruları cevapladı. Son günlerde MHP ile bakan pazarlığı iddialarına da yanıt veren Yazıcı, AKP’nin MHP’ye ihtiyacı olmadığını savundu.

İHTİYACIMIZ YOK

Bahçeli’nin grup toplantısındaki “MHP bir başkalarının eksiğini tamamlamak için yama kurmaya hazır bir parti midir? Buna ihtiyaç yoktur” sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Yazıcı, “AK Parti hükümeti güçlü bir şekilde görevinin başındadır. Kendimizi yetersiz gördüğümüz veya ihtiyaç duyduğumuz bir durum yoktur” diye yanıt verdi.

ÇOK FANTEZİ BİR YAKLAŞIM

Yazıcı, dün gece CNN’de katıldığı programda  “Abdullah Gül %49’nun adayı olabilir” diyen Deniz Baykal’a ise şöyle cevap verdi: “İhtimal dahilinde bile görmüyorum. Çok fantezi bir yaklaşım. Ben de medyadan takip ettim. 2 Kasım 2019’a kadar çok uzun bir süre var. Baykal’ın bu açıklamaları reel politiğe hiç uygun düşmüyor.”Kaynak: Yazıcı'dan Bahçeli'ye: Hiç kimseye ihtiyacımız yok! 
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