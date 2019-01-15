Samanyolu Haber /Sağlık / 'Hayati öneme sahip ilaçlar piyasada yok, insanlar kapı kapı ilaç arıyor' /15 Ocak 2019 16:40

'Hayati öneme sahip ilaçlar piyasada yok, insanlar kapı kapı ilaç arıyor'

Son günlerde birçok ilacın piyasada bulunamadığını belirten İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, özellikle yaşamsal öneme sahip olan ithal ilaçlarda krize doğru gidildiğini dile getirdi.

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İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, tasarruf öncelikli politikalar sonucunda birçok ilacın bulunamaz hale geldiğini, özellikle yaşamsal öneme sahip olan ithal ilaçlarda krize doğru gidildiğini belirtti. Sayılkan, soruna sağlıklı çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Son günlerde birçok ilacın piyasada bulunamadığını, eczanelerin ve vatandaşların mağduriyetler yaşadığını belirten İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, tasarruf öncelikli politikalar nedeniyle bu durumun yaşandığını söyledi. Özellikle yaşamsal öneme sahip olan ithal ilaçlarda krize doğru gidildiğini dile getiren Sayılkan, konuya sağlıklı çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Dövizdeki dalgalanmadan her meslek grubu kadar eczacıların da olumsuz etkilendiğini belirten Tuncay Sayılkan, "Başta kanser ilaçları olmak üzere çok sayıda ilaç piyasada bulunamıyor. İnsanlar kapı kapı dolaşıp ilaçlarını bulmak için çabalıyor. Bu, tedavi süreçleri için de ciddi sıkıntılı bir süreç. Bazı ilaçlar zor bulunurken yeni nesil ilaçlar için başvuru bile yapılmıyor. İlaca ulaşımı engelleyerek halk sağlığını ve tedavi süreçlerini olumsuz etkileyen bu durumun acilen ortadan kaldırılabilmesi için, ilaç fiyat kararnamesinin ivedilikle değişmesi, eczacı kârlılıklarının artırılması ve uygulanan sabit avro kurunun ülke gerçeklerine uygun olarak gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

'NÖBETLERDE BÜYÜK SORUNLAR YAŞANIYOR'

Bir yıldır ilaç fiyatlarının belirlenmesinde 2,69 TL'lik avro kurunun kullanıldığını belirten Sayılkan, "Mevcut uygulamaya göre avro kurunun 2018 yılı içerisindeki artış oranı ilaç fiyatlarına yapılacak zammı belirliyor ve kesinleşen zam şubat ayının ikinci yarısında uygulanıyor. Zam takvimi bu kadar belirgin ve net olunca da ilaçlar birçok nedenden dolayı piyasadan kaybolabiliyor. Bulunamayan ilaçlardan en fazla vatandaşlarımız ve eczacılar mağdur oluyor. Özellikle de eczanelerde nöbet hizmetini sürdürürken büyük sorunlar yaşanıyor. Birçok reçete içeriğinde yer alan ve piyasada olmayan ilaçlar, karşılanamıyor. Türkiye'deki ilaçların yarısından fazlası ithal ve döviz kuru da sürekli artıyorsa, zam beklentisi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu süreçte ilaçlara yapılacak zam oranının hızla belirlenmesi ve acilen uygulamaya konulması gerekiyor. Aksi halde bulunmayan ilaçların sayısı her geçen gün biraz daha artacak ve sağlık hizmetleri olumsuz etkilenmeye devam edecektir" diye konuştu.


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