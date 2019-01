'Açıkça yalan söyleyen Erdoğan'a 9 soru soruyorum'

Meclis'teki grup toplantısını iptal eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkan adayları için düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.







CHP’li milletvekillerinin tamamının katıldığı toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve CHP’nin Genel Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce de katıldı.





ATO Congresium’da düzenlenen tanıtım toplantısında kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, konuşmasına "Bugün bir eksiğimiz var, Levent Gök. TBMM Başkanvekili. O yasaya olan saygısı ve tarafsızlık ilkesine olan saygısı nedeniyle bugün aramızda yok" sözleriyle başladı.





HEM ERDOĞAN'A HEM DE TRUMP'A TEPKİ GÖSTERDİ





ABD Başkanı Trump'ın 'Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz' tweetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenen yanıtı vermediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse tehdit edemez" sözleriyle hem Erdoğan'a hem de Trump'a tepki dösterdi:





"Bir iki konuya daha değinmek isterim. Bunlardan birisi Trump’ın attığı tweet. “Türkiye’yi ekonomik olarak mahvederiz” Bekledim ki en sert tepki iktidar kanadından gelsin. Ama en sert tepki gelmedi. Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Buradan açık ve net söylüyorum. Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hiç kimse tehdit edemez. Hiç kimse şunu unutmasın; Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen güçlerin lütfuyla kurulan bir devlet değildir. Temelinde kan vardır, acı vardır, gözyaşı vardır, milyonlarca şehit vardır."





'CHP SAVAŞ MEYDANLARINDA KURULAN BİR PARTİDİR'





Kurtuluş savaşı günlerine ve Kuvai Milliye mücadelesine değinen Kılıçdaroğlu, Anadolu’nun her bölgesinde, kendi ülkelerinin bağımsızlığı için mücadele eden her kimlikten, her inançtan insanların mücadelenin ardından CHP’yi kurduğunu söyledi:





"Egemen güçlere teslim olmamak için mücadele eden bir Kuvayi Milliye vardı. Anadolu’nun her bölgesinde, her kimlikten, her inançtan insanlar kendi ülkelerinin bağımsızlığı için mücadele ettiler. Ve onlar sonra CHP’yi kurdular. CHP’li olmak kolay değildir. CHP’li olmak için egemen güçlere karşı inatla, kararlılıkla mücadele etmek demektir. CHP, avukat odalarında kurulan bir parti değildir. CHP savaş meydanlarında kurulan bir partidir. O nedenle batının egemen güçleri iktidarı tehdit ediyorlar. Sabaha kadar bekliyor, sabah olsa da ben Trump’ı arasam diye. Geldiğimiz noktayı görüyor musunuz? Eğer 16 yıl ülkeyi yönetir, 16 yılın sonunda Türkiye’yi tefecilere teslim ederseniz borca muhtaç hale getirirseniz, onlar gelirler ensenize vurup ağzınızdan lokmayı alırlar. Teslim olmak bizim terbiyemizde yoktur, ahlakımızda yoktur. Osmanlı’nın batışına bakın borçlandığı için batmıştır. 16 yılda Londra’daki bir avuç tefeciye ödenen faiz 162 milyar 156 milyon dolar oldu. Her şeyi sattılar. Fabrikaları, bankaları, milletin parasıyla yapılmış ne varsa sattılar."





ERDOĞAN HALKA YALAN SÖYLÜYOR





Askeri silah ve zırh üreten tank palet fabrikasının özel teşebbüse kiralanmasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'Özelleştirmiyoruz, BMC'ye devrediyoruz' açıklamasını da sert sözlerle eleştirdi:





"Şimdi sıra neye geldi? Askeri fabrikaları satmaya geldi. Sakarya'da, 1975 yılında kurulan tank palet fabrikası şimdi satılıyor. Özelleştirme adı altında birilerine peşkeş çekiliyor. Bu fabrikada fırtına obüsleri yapıldı. Leopar tankları bu fabrikada onarılıyor. Eğer bu fabrika verimlilik açısından değerlendirilecekse en verimli üçüncü fabrika. Dünya sıralamasında Sakarya'daki tank palet fabrikası 5'inci sırada geliyor. Eğer yeniden böyle bir fabrika kuracaksak 20 milyar dolar. Şimdi kalkıyorsunuz bunu satıyorsunuz. Cumhurbaşkanı da çıkmış, 'Özelleştirmiyoruz, BMC'ye devrediyoruz' diyor. Devlet adamı halkına yalan söylememelidir. Yalancıdan devlet adamı olmaz.





Bakın 19 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayımlandı. 20'sinde yayımlandı. Gelen tepkiler üzerine sarayda oturan kibir abidesi şu açıklamayı yapıyor. "Burada yapılan iş, özelleştirme de değildir. Özelleştirme farklı bir şey. İşletme haklarının belli süreler, kısıtlamalar dahilinde BMC'ye devredilmesidir. Olay budur" diyor. BMC'ye devrediyoruz diyor. Kimlerindir BMC onu da gayet iyi biliyorsunuz."





KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN’A 9 SORUYLA SESLENDİ





Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a 9 soru yönelten Kılıçdaroğlu, dokuz sorunun cevabını "Saraydaki kibir abidesinden de, sözcülerinden de, Milli Savunma Bakanı’ndan da bekliyorum" dedi:





"Bir, fabrikanın özelleştirmesi için değer tespiti yapılmış mı? İki, komisyon bir değer tespiti yapmışsa bu değer kaç paradır? Üç, özelleştirme işlemleri için ihale komisyonları oluşturulmuş mudur? Dört, ihale yapılmış mıdır? Yapıldıysa ne zaman nerede yapılmıştır? Ne zaman ilana çıktınız? Beş, ihaleye kaç firma teklif vermiştir? Verilen teklifler nelerdir? Altı, ihaleyi alan şirkete üretim ve satış garantisi verilmiş midir? Yedi, fabrikada çalışan askeri personel özelleştirmeden sonra çalışmaya devam edecek midir? Askerlerimiz ihaleyi alan Katar şirketinin emrine mi çalışacaktır?





İlk kez türkiye Cumhuriyeti tarihinde yabancılar emrinde bizim askerler çalışacaklar eğer bu olursa. Sekiz, tank palet yapacak olan BMC şirketinin yüzde 49,9’u Katarlılara kaça satıldı? Size bedava verildiği söylenen uçan saray ile bu ihalenin bir bağlantısı var mı? Dokuz, bu özelleştirmede bir ihale yapılmadıysa bunun sebebi nedir? Hangi kanun size bu yetkiyi veriyor? Bu 9 sorunun cevabını bekliyorum. Saraydaki kibir abidesinden de, sözcülerinden de, Milli Savunma Bakanı’ndan da bekliyorum."