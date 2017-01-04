Samanyolu Haber /Gündem / Havuz'dan yükselen ses: Katil Amerika! /04 Ocak 2017 11:55

Havuz'dan yükselen ses: Katil Amerika!

Yandaş medya Reina katliamını Amerika'nın yaptığı konusunda hemfikir.

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

Havuz'dan yükselen ses: Katil Amerika!

IŞİD'in üstlendiği Reina Katliamı ile ilgili Havuz Medyası ABD'yi adres gösterdi.

39 kişinin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlenmiş ancak 40 gazeteden hiç biri ertesi gün "Katil IŞİD" manşeti atamamıştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıkça Amerika'yı IŞİD'i desteklemekle itham etmesinin ardından AKP'li pek çok siyasetçi Türkiye'deki terör saldırılarının faturasını Amerika'ya kesmişti. 

Yandaş medya da aynı koroya dahil oldu. 

Öyle ki katliamı bizzat Amerika'nın yaptırdığı yazılıyor. Hatta bazıları Amerika ve Almanya'da benzer terör saldırıları yapılmasını istiyor. 

İşte yandaş medyadaki o suçlamalardan bazıları:

Star Yazarı Ersoy Dede:

Reina Katliamı düpedüz bir CIA tertibi.. Buna hiç şüphe yok.. Ve ayrıca bu tezi kuvvetlendirmek için ortaya konulan hiç bir argümana da ihtiyaç yok.. (4 Ocak)

Güneş Gazetesi yayın yönetmeni Turgay Güler: 

Reina'daki alçak saldırının faili Amerika'dır. Amberin Zaman ve Mehmet Ali  Alabora da katliamın planlayıcısı.

Önde gelen aktrollerden Gizli Arşiv:

Almanya'da ve Amerika'da misilleme yapılmadıkça terör bitmez...

Star yazarı Yakup Köse:

Elinde silâh Reina’yı ABD Başkanı Barack Obama bassaydı bile bu Batıcılar yine tevil edeceklerdi. Nasıl ki İstanbul Adliyesi’nde Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı katleden DHKP/C militanları için, “Çocuklar mecbur bırakıldılar” dedikleri gibi Obama için de “mecbur bırakıldı” derlerdi. Obama bu kadar işi gücü arasında bir de İstanbul’da bir restaurantı mı bassın! O kadar maaş verdiği elemanı var, maaşlarını hak etsinler değil mi!.. Eminim ABD’nin Türkiye Büyükelçisi’nin verdiği rapor Obama’nın yüzünü güldürüp, “Bizim çocuklar verdiğimiz maaşları son centine kadar hak ediyorlar” dedirtiyordur.

Akit suçluyu belirledi

Faili ABD olarak belirleyen diğer gazete Akit’ti: “Baş Şüpheli Amerika.” Akit’e göre 15 Temmuz’u bir ay sonra kınayan ABD’nin, yılbaşı saldırısını hemen kınaması en önemli delil. Ancak Akit yine öznesi belirsiz cümle ile sorumluluğu üzerinden attı. İfade şöyle: “ABD’nin eğlence mekanındaki katliamın hemen ardından tepki vermesi, ‘suçluluk psikolojisi’nin tezahürü olarak yorumlandı.”

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