Samanyolu Haber /Gündem / AYM tescil etti /04 Ocak 2017 11:33

AYM tescil etti

İki üyesi tutuklu AYM sonunda krallığı tescilledi: Vatandaşla Erdoğan eşit olamaz.

SHABER3.COM

Türkiye'de hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukuku geçerli

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı’na hakaretle ilgili maddenin iptali istemini, “Kanun önünde eşitlik ilkesi, hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Kanun önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez’’ diyerek reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nin TCK’nin Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu düzenleyen 299’uncu maddesinin iptali için yaptığı başvurunun ret gerekçesini açıkladı.

İşte AYM'nin savunması:

Eşit değil: ‘Kanun önünde eşitlik’ ilkesi, hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Kanun önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.

Hakaret devlete karşı sayılır: Kural ile Cumhurbaşkanının şahsında devletin saygınlığına yönelik saldırının önlenmesi ve cezalandırılması amaçlanmaktadır. Buna göre kanun koyucunun, kuralla korunmak istenen hukuki yararı, suçun niteliğini, meydana gelen neticeyi de dikkate alarak Cumhurbaşkanına hakaret suçunu, diğer hakaret suçlarından farklı değerlendirmesinde ve özel bir düzenleme öngörmesinde hukuk devleti ilkesine aykırılık bulunmamaktadır. 

DÜNYADA TAM TERSİ

Konuyla ilgili bilgi veren Kerem Altıparmak "AiHM içtihatlarında açık olan şey, devlet başkanı sırf devlet başkanı olduğu için hakaret konusunda daha çok korunamaz, yani ona yapılan hakaretin devlete yapıldığı iddiası kabul edilemez. AİHM’e göre bu, sözleşmenin ruhuna aykırı olur; çünkü sözleşme tüm insanların eşitliği üzerine kurulu. Bu nedenle ayrı bir suç olarak, 'Cumhurbaşkanına hakaret suçu' diye bir suç olamaz. İkinci olarak siyasetçi daha fazla eleştiriye katlanmak zorunda, özellikle Tayyip Erdoğan gibi tarafsız olmadığı açık olan bir siyasetçi" açıklamasında bulundu.

Ne Avrupa Birliği ne de gelişmiş ülkelerin hiçbirinde "hakaret" suçunu ayrı kişiler için ayrı cezalara göre belirleyen yasa yok. 
<< Önceki Haber AYM tescil etti Sonraki Haber >>

Abdullah Gül: Türkçe Olimpiyatları, Türkiye'ye yapılan en büyük hizmettir

Abdullah Gül: Türkçe Olimpiyatları, Türkiye'ye yapılan en büyük hizmettir

Mahmut Tanal'dan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesinin gözaltına alınmasına tepki

Mahmut Tanal'dan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesinin gözaltına alınmasına tepki

MHP'de deprem! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

MHP'de deprem! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

Reina'ya saldıran teröriste benzetilen bir kişi linç edildi

Reina'ya saldıran teröriste benzetilen bir kişi linç edildi

İşte Türkiye'nin geldiği ruh halini gösteren video kaydı

İşte Türkiye'nin geldiği ruh halini gösteren video kaydı

Trump'tan Reina Katliamı açıklaması

Trump'tan Reina Katliamı açıklaması

İki yaşındaki çocuk dolabın altında kalan ikiz kardeşini kurtardı

İki yaşındaki çocuk dolabın altında kalan ikiz kardeşini kurtardı

Timurtaş Uçar'ın eski vaazı sosyal medyada olay oldu

Timurtaş Uçar'ın eski vaazı sosyal medyada olay oldu

Fenerbahçe taraftarından İzmir Marşı

Fenerbahçe taraftarından İzmir Marşı

Yandaşlar A. Şık'ın tutuklanmasında cemaati suçlayamayınca...

Yandaşlar A. Şık'ın tutuklanmasında cemaati suçlayamayınca...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:58:35