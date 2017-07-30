Havuz'da bir ilk!

Yandaş yazar Hakan Fidan'ı hedef aldı!







Altınok, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin darbenin gerçekleştiği saatlerde MİT'te yemekte olan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in bile darbeyi karısından öğrendiğini aktardığı yazısına değindi.





“ANLAŞILAN O Kİ FİDAN…”





Köşesinde “Evet, teşkilattan o geceki performanslarına dair bir izahat gelmediği için söylentilerin, hikâyelerin bini bir para. Nasıl olmasın ki, daha en basit sorular bile cevapsız.” diyen Altınok şöyle devam etti:





“Örneğin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz sonrası Türk televizyonlarına verdiği ilk röportajda da kendisine darbe girişiminden ne zaman haberdar olduğunu sormuştum.





Eniştesinin telefonuyla gelişmelerden haberdar olduğunu söylemiş ve eklemişti:





‘Bu haberi alınca doğrusu inanmadım da. Ve ben MİT Müsteşarımızı aradım, ulaşamadım. Genelkurmay Başkanımızı aradım, ulaşamadım.’





Başbakan Binali Yıldırım da şunları söylemişti:





‘Ben bunu Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanına sordum. 'Yani bu nasıl olur' dedim? 'Başbakan'ın haberi yok, Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Tamam Genelkurmay Başkanı'nın bilgisinin olması gayet doğal ama aynı zamanda Başbakan'a da söylemeniz gerekiyor çünkü siz Başbakan'a karşı sorumlusunuz bağlısınız.' Tabii onun cevabını veremedi. Herhangi bir şey de söyleyemedi, doğrusu bu.’





Anlaşılan o ki Fidan, bizler gibi bu basit soruların önemli olduğunu düşünmüyor.”





Altınok'un Akar'ı hedef alan bu sözleri odatv yazarı Müyeser Yıldız'ın geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı 'Görmez'den sonra sıra Fidan ve Akar'da mı' yazısını akıllara getirdi. Yıldız 'Ekibin küçüğünden başlandı' demişti.





İşte yazıdaki o bölüm:



