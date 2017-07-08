Havuz yazarı AKP'li vekile fırça attı

AKP’li Yeneroğlu, sosyal medya hesabından A Haber’in “Büyükada’da gizli toplantıya baskın” başlıklı haberine, “Bu habercilik anlayışı doğru değil, yargısız infaz. Bu ülkenin emniyeti ve yargısı var. Bırakın kimin ne olduğuna yargı karar versin” sözleriyle itiraz etti.













Yeneroğlu’nun bu sözlerine Kelkitlioğlu, “Bu tewete yeni gördüm! Sen Deniz Yücel'e de aktivist demiştin! Sıkıntı yoksa bu toplantılara sen de katıl!” diyerek karşılık verdi.













Yeneroğlu ise Kelkitlioğlu’na, “Benim duruşum belli. Ancak sizin nezaketinizi ve gazetecilik anlayışınızı değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum” sözleriyle yanıt verdi.







