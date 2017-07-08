Samanyolu Haber /Gündem / Havuz yazarı AKP'li vekile fırça attı /08 Temmuz 2017 10:59

Havuz yazarı AKP'li vekile fırça attı

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu sosyal medyada A Haber’in “Büyükada’da gizli toplantıya baskın” başlıklı haberine tepki gösterdi. Cevap Akşam'ın GYY'si Murat Kelkitlioğlu'dan geldi. Kelkitlioğlu AKP'li vekile adeta fırça attı.

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AKP’li Yeneroğlu, sosyal medya hesabından A Haber’in “Büyükada’da gizli toplantıya baskın” başlıklı haberine, “Bu habercilik anlayışı doğru değil, yargısız infaz. Bu ülkenin emniyeti ve yargısı var. Bırakın kimin ne olduğuna yargı karar versin” sözleriyle itiraz etti.



Yeneroğlu’nun bu sözlerine Kelkitlioğlu, “Bu tewete yeni gördüm! Sen Deniz Yücel'e de aktivist demiştin! Sıkıntı yoksa bu toplantılara sen de katıl!” diyerek karşılık verdi.



Yeneroğlu ise Kelkitlioğlu’na, “Benim duruşum belli. Ancak sizin nezaketinizi ve gazetecilik anlayışınızı değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum” sözleriyle yanıt verdi.


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