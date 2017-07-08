Samanyolu Haber /Gündem / Almanlar gerçekten bizi kıskanıyor mu? /08 Temmuz 2017 11:13

Almanlar gerçekten bizi kıskanıyor mu?

Propaganda için meydanlarda kullanılan ancak Türkiye'yi küçük düşüren 'Almanlar bizi kıskanıyor' sözü Almanlara soruldu. Gerçekten Türkiye'yi kıskanıyorlar mı?

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

Verilen cevaplara bakıldığında Almanların Türkleri kıskanmadığı görülebiliyor
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Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

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