Samanyolu Haber /Gündem / Havuz öyle bir çark etti ki!.. /04 Ağustos 2017 14:37

Havuz öyle bir çark etti ki!..

16 Nisan referandumu öncesi 'Nazi Almanyası' manşetleri atan Havuz medyası Türkiye'nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini Alman Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumu kazanınca çark etti. İşte o manşetler...

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AKP medyasının Almanya çarkı

Türkiye'nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini Alman Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumu kazandı. Konsorsiyum, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak.

1 milyar dolarlık yatırım

Türkiye'nin beş ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması için yapılan ihaleyi kazanan konsorsiyum, kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam beş alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak. Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80'i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. 

680 Alman şirketini teröre yardımla suçlayan Ankara'nın 1 hafta sonra 1 milyar dolarlık ihaleyi Alman Siemens'in de yer aldığı konsorsiyuma vermesi Havuz'un da dengesini bozdu. İşte Mart'tan Temmuz'a Almanya manşetleri:










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