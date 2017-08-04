Samanyolu Haber /Gündem / Donanmada Kösele krizi /04 Ağustos 2017 14:24

Donanmada Kösele krizi

Son YAŞ’ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 5. sıradan atanan Koramiral Adnan Özbal ile atama sırasında 1. sırada yer alan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin durumu krize sebep oldu. Bu sabah, Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Kuzey Deniz Saha Komutanı’nın istifa dilekçelerini Genelkurmay’a verdiği belirtiliyor.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan basın açıklamasında, YAŞ’ta rütbe bekleme süresini dolduran 28 general/amiralin emekliye sevk edildiği belirtilmişti. MSB’nin dün önce ‘WhatsApp’ grubundan gazetecilere gönderilen, daha sonra bakanlığın internet sitesine konulan, ‘Emekliye sevk edilen general/amiraller’ listesinde ise sayının farklı olduğu görüldü. Bu listeye göre Kara’dan 20, Deniz’den 4 ve Hava’dan 2 olmak üzere toplam 26 general/amiral emekliye sevk edildi. Oramiral Veysel Kösele’nin isminin emekliler listesinde yer almaması dikkat çekti.

Whatsapp’tan gelen yanıt

Hürriyet’in haberine göre, “Oramiralliğinde 2 yılı geride bırakan, yasa uyarınca önünde bir yılı daha olan Kösele’nin durumunu netleştirmek” için bakanlık WhatsApp grubuna, “Kösele emekliye mi sevk edildi, kendisi mi emeklilik istedi, yoksa ‘or’luk rütbesinde bir yılı daha olduğu için emeklilik istemedi mi? Duruma açıklık getirilebilir mi?” sorusu yöneltildi.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, üç şıktan oluşan bu soruya, “İlerleyen süreçte netleşecek” yanıtını verdi. Bu yanıt, Kösele’nin durumunun henüz belli olmadığını ortaya koydu.

Kösele’nin durumu 

Kulislerde hükümetin, ‘or’lukta üç yılını doldurmadığı için emekliye sevk edilemeyen Kösele’nin kendiliğinden emekli olmasını beklediği, emeklilik istemediği takdirde ise Kösele’ye Deniz Kuvvetleri’nde icracı olmayan bir alan oluşturulacağı konuşuluyor. Ancak Oramiral Kösele’nin 30 Ağustos’a kadar emekliliğini isteyeceği öğrenildi. Kösele, böylece “koramiral komutan” “oramiral ast” krizi yaşanmasını önlemiş olacak.

Özbal kararı Resmi Gazete’de

YAŞ kararları dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın 2017/309 karar sayısı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Koramiral Adnan Özbal’ın atandığı belirtildi. Kararda Özbal’ın göreve başlayacağı 30 Ağustos 2017’den itibaren terfi alarak ‘or’luğa yükseleceğine dair bir ibare yoktu. 2015 yılında koramiralliğe yükselen Özbal’ın bu rütbe ile üçüncü yılını tamamlaması ve önümüzdeki yıl oramiralliğe terfi etmesi bekleniyor.

Kuvvet’te ikinci kez bir koramiral

Özbal, Deniz Kuvvetleri tarihinde, ‘koramiral’ rütbesiyle komutan olan ikinci isim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın internet sitesindeki bilgiye göre daha önce Ahmet Zeki Özak, 20 Haziran 1960-20 Haziran 1961 tarihleri arasında koramiral rütbesiyle vekaleten kuvvet komutanlığı yapmıştı. Kendi isteğiyle 19 Haziran 1961’de emekliye ayrılan Özak’a ‘oramirallik’ rütbesi Danıştay kararıyla 30 Ağustos 1968’ten geçerli olmak üzere verilmişti.
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