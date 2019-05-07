Hava yollarından uçuşlara 23 Haziran ayarı

YSK’nın tartışılan bir kararla İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından yeni seçim tarihi 23 Haziran olarak açıklandı. YSK kararı öncesi tatil planı yapan vatandaşların 23 Haziran’a denk gelen seçimlerin ardından tatil planlarını iptal etmesi gündemde. Uçak biletlerini önceden alan vatandaşlar için ise hava yolu şirketlerinden açıklamalar gelmeye başladı.















Pegasus Hava Yolları’ndan da konu hakkında açıklama yapıldı. Sosyal medya aracılığı ile yapılan açıklamada “6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019'u kapsayan biletlerinizde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkınız bulunuyor. Bu biletinize bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu biletiniz bulunuyorsa, bu biletiniz için de aynı haklarınız geçerlidir. Talepleriniz için son tarih 31 Mayıs olup 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.” ifadeleri kullanıldı.





ONUR AIR’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ





Onur Air, 6 Mayıs akşamı YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı vermesi ve yenilenecek seçim tarihini 23 Haziran olarak açıklamasının ardından yolcularıyla sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme mesajı paylaştı.













Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “23 Haziran 2019 seçim gününü kapsayan tek yön veya gidiş-dönüş biletlerini 7 Mayıs 2019 tarihinden önce alan yolcularımız 1 Haziran'a kadar 0850 210 66 87 numaralı çağrı merkezimizi arayarak 15 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak değişiklik yapabilecek veya bilet ücretlerini kesintisiz iade alabilecektir” denildi.Öte yandan, Atlas Global de “23 Haziran İBB Başkanlığı seçimine uçuşları denk gelen yolcularımız biletlerinde değişiklik yapabileceklerdir” şeklinde bir açıklama yaptı.













Türk Hava Yolları Basın Sorumlusu Yahya Üstün ise yaptığı açıklamada 20-26 Haziran tarihleri arasındaki biletlerin 15 Mayıs tarihine kadar değiştirilebileceğini açıkladı.



