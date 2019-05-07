İmamoğlu'ndan flaş açıklama

YSK’nın İstanbul’daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin ardından tarihi konuşmalarına devam eden Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal’ın sunduğu FOX Ana Haber’e konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.







Ekrem İmamoğlu, YSK’nın seçimin iptaline karar veren 7 üyesi için “Onları Allah’a havale ediyorum” derken, Erdoğan’ın iş insanları için söylediği “Hadlerini bilsinler” sözlerine “Siyasiler haddini bilecek” yanıtını verdi.





İmamoğlu, 23 Haziran’daki seçim için yapılacak saha çalışmalarında ‘seçilmiş belediye başkanı’ sıfatını kullanacağını açıkladı.





Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:





Hayırlı Ramazan’lar. Dün akşam zor bir akşamdı. Epeyce bir dertleştik. Sabah Ankara’ya gittik. Zor bir iki gün geçişi yaşıyoruz. Demokrasi bir hayat nefes gibi. O demokrasi insanın soluduğu hava gibi.





Fatih bey, benim moralim çok iyi. Bizim hayallerimiz bir gecede yıkılacak hayaller değil. Her şey güzel olacak derken o kadar iyiyim ki tarifi yok bunun.





Tam iftara yaklaşmıştım. Sultanbeyli’deydim ailemizin huzurunu kaçırmadan iftarımızı açtık. Saat 19:30’a doğruydu haberi aldığımızda. 16 milyon insan mağdur edildi. Biz mağdur edildik.





“7 YSK ÜYESİNİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM”





Şu anda demokrasi mağdur edildi. Ben 31 Mart 2019’daki seçimi kazandım. Bu zarfa 4 tane oy attığını meclis üyeliği pırıl pırıl sorun yok. Bu muhtar bunda da sorun yok. İlçe belediye başkanlığı bunda da sorun yok her şey harika. Sonra İBB Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu kazandı diye burası şaibeli. Kurdukları cümleleri ben kurmayı edepsizlik kabul ediyorum. 39 ilçede geçersiz oylar sayılsın biz burada seçimi kazanacağız dediler. Hani diyor ya bir şeyler oldu ama ne olduğunu bilmiyoruz. Düşünebiliyor musunuz komedi gibi. Oyların tamamı sayıldı yine Ekrem İmamoğlu. Sondaj yapalım dediler yine olmadı. Sonra B.Çekmece, Maltepe’de bir oyun yaptılar… 41,200 kısıtlı seçmen üzerinde bakalım dediler onun da tesiri yok. En son bir de sandık kuruluna itiraz edelim dediler. Ben Allah’a havale ediyorum o 7 üyeyi.





“HODRİ MEYDAN, İPTAL EDİN”





Bu mübarek Ramazan ayında 7 YSK üyesini Allah’a havale ediyorum. Sandık kurulunda neymiş kamu görevlileri yerine banka memurlarını görevlendirmişler. 24 Haziran’da görev alan banka memuru insanlar beni bulsunlar ben onlarla buluşacağım. Üzülüyorum ya! O vatandaşı siz davet etmişsiniz. 212 sandıkta sandık kurulu üyeleriyle ilgili karar veriyorsunuz. Tam kanunsuzluk kararı da veremiyorsunuz niye ilçeler de gider. Hadi hodri meydan. Bütün ilçeleri de iptal edin. Meclis’i de iptal edin.





“AA’NIN REZİLLİĞİNİ İSPAT ETTİK”





Görevden alındığım tebliğ edilmedi zaten karar açıklandı. Onun özel bir tebliği olduğunu zannetmiyorum. 212 sandıkta 70 bin civarında oy var. 55 bin civarında oy kullanıldığını düşünün. Onları yolsuz diye suçluyorlar. Bankalar yazı yazdı bizden her seçimde memur istiyorsunuz diye. Ben bu yola çıkarken eşimden çocuklarımdan annemden babamdan helalik aldım çıktım. Öyle bir mücadele ki milyonlar var içinde. Bana oy versin vermesin. Bütün bu emekleri çalan, hırsızlığını yapan YSK’dır. AA’nın rezilliğini biz ispat ettik.





Vatandaş bizi sevdi. Biz İstanbul halkının mülkü olan İBB’yi emanet aldık. YSK emek hırsızlığı yapmıştır.





Alınan kararın dayanağı; İstanbul’da 31,186 sandık var. Alınan kararda 212 sandıktaki sandık kurulları üzerinde veriliyor. Binali Yıldırım bu sandıklardan yüzde 50,5 oy almış ben 47 oy almışım bunun neresi yolsuzluk. Kimse kafasını kuma sokmayacak.





“KADIYI SATIN ALDIĞIN GÜN ADALET ÖLÜR”





Size Fatih Sultan Mehmet’in bir sözünü okuyacağım, “Aklı öldürürsen, ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür.” Adaleti öldürmemek için mücadele vereceğiz.





Ben 5 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Sevilen bir insandım. AK Parti’de siyaset yapanlar da gelir giderdi. Partileri kapatıldı. Seçime girdiler Sayın Cumhurbaşkanı’na başbakanlığı yakıştırmadılar. O süreçte sana yapılmasını istemediğin şeyleri misli misli karşındaki insana yapıyorsun. Seçilmiş bir insana yaşatıyorsun. Ben bütün Ak Parti’li dostlarımın vicdanına sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu İmamoğlu’na yapılan doğrumudur diye.





Şunu ifade edeyim bu duygularımı anlatırken bir durum tespiti yapıyordum. Bugün misli misli enerjiyle sahadayım.





“BOYKOT AKLIMIZDAN GEÇMEDİ”





Şu anda bu toplum demokrasiyle sandık mücadelesiyle normalleşmeli. Ben onun mücadelesini yapıyorum. Bizden kargaşa bekleyenler var. Benim vatandaşım sakin olacak. Milyonlarca İstanbullu lütfen mağduriyetini anlatın. Biz mücadeleyi sandıkla vereceğiz. Hiç boykot aklımızdan geçmedi.





Her şey güzel olacak diyen Berkay 13 yaşında biliyor musunuz? Öyle milyonlarca çocuk var bu şehirde. Ben o gençlerin enerjisiyle ayaktayım. Bütün bu hak gasplarını anlatacağız. Biz yok saymayı sevmiyoruz. Elimizi sıkmayanları kucaklayacağız.





“SİYASİLER HADDİNİ BİLECEK”





Korkum yok. Çocuklarıma hissettiğim sorumluluk üzerinden konuşuyorum. Sağolsun eşim yükümü büyük oranda aldı. Ben mücadele veriyorum. Hakkımızda o hain kararı alanların çocukları, torunları için mücadele veriyorum. Konuşacağız. Korkmayın. Biz özgürlüğüne düşkün bir milletiz. İş insanı konuşacaklar. Bakın ülkenin ekonomisi çok kötüye gidiyor. Haddini bilecek olan siyasilerdir. Görevini yapamıyorsa haddini bilecek olan siyasilerdir. Siz kibir, insanlara hükmetme bağırma çağırma! Haddini bilecekler.





Tebrik ediyorum sanatçıları. O sanatçıların hiçbirinin benden çıkarı yok. Ben seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim. Ben coşkuyla karşılanacağım. 47 gün sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben hakkımı yedirtmem hak da yemem. Kazanmış olsalardı gider tebrik ederdim. Beni eskiden bildikleri siyasi arkadaşlarına sorsunlar. 47 gün sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.





Mücadelemizi daha ulvi vereceğiz. Benim dilim çok güzel olacak. Gençlerle kucaklaşacağım. Yüz binlerce insan sürecin içine katılacak. İstanbul’da kadın devrimi olacak. Kadın sahada olacak. Annelerin dualarına teşekkür ediyorum.





Allah şahit bu dilden kötü bir söz duymayacaklar.