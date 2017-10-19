Samanyolu Haber /Gündem / Hatay'da karakola saldırı... Çatışma anı kamerada! /19 Ekim 2017 20:05

Hatay'da karakola saldırı... Çatışma anı kamerada!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma karakoluna teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Hatay'da karakola saldırı anı kameralar tarafından kaydedildi

Alınan bilgiye göre, Samandağ ilçesi Çevlik tatil yöresinde bulunan jandarma karakoluna teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Çatışmanın devam ettiği bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
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