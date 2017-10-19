Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! O gün gövde gösterisi mi yapacak? /19 Ekim 2017 20:39

Flaş! O gün gövde gösterisi mi yapacak?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili bir son dakika haberi daha geldi. İddiaya göre Gökçek'in 10 Kasım'da gövde gösterisi yaparak görevi bırakmayı planlıyor. Gökçek'in "Erdoğan'la son bir kez görüşmem lazım" diye ısrarcı olduğu belirtiliyor.

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Melih Gökçek'le ilgili flaş iddia

Kanal D Ana Haber’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek’le ilgili yine bomba bir iddia atıldı.

ERDOĞAN’LA SON BİR KEZ GÖRÜŞMEM LAZIM

Ana Haber'e canlı bağlanan Kanal D muhabiri Seçil Özer, Gökçek'in “Erdoğan'la son bir kez görüşmem lazım” diyerek istifa etmediğini söyledi.

10 KASIM’DA GÖVDE GÖSTERİSİ

Kanal D muhabiri, Gökçek'in 10 Kasım'da yapılacak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı sonrasında istifa etmeyi planladığını belirtti. Gökçek'in istifa kararını duyururken gövde gösterisi yapmayı planladığı kaydedildi.
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