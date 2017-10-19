Flaş! O gün gövde gösterisi mi yapacak?

Melih Gökçek'le ilgili flaş iddia
Kanal D Ana Haber’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek’le ilgili yine bomba bir iddia atıldı.
ERDOĞAN’LA SON BİR KEZ GÖRÜŞMEM LAZIM
Ana Haber'e canlı bağlanan Kanal D muhabiri Seçil Özer, Gökçek'in “Erdoğan'la son bir kez görüşmem lazım” diyerek istifa etmediğini söyledi.
10 KASIM’DA GÖVDE GÖSTERİSİ
Kanal D muhabiri, Gökçek'in 10 Kasım'da yapılacak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı sonrasında istifa etmeyi planladığını belirtti. Gökçek'in istifa kararını duyururken gövde gösterisi yapmayı planladığı kaydedildi.