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Hapisteki bebekler için yapılan parça sosyal medyayı salladı
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Hapisteki bebekler için yapılan parça sosyal medyayı salladı
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02 Kasım 2017 13:27
Hapisteki bebekler için yapılan parça sosyal medyayı salladı
GriFon'un hapisteki 668 bebek için yaptığı rap şarkı sosyal medyada büyük ilgi gördü...
668 bebek hapiste
GriFon'un hapisteki 668 bebek için yaptığı rap şarkı You Tube aracılığı ile yayınlandı... Kısa sürede ilgi gören şarlıda Rap tarzı ile 668 bebeğin dramı anlatılıyor..
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