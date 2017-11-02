Samanyolu Haber /Gündem / 7 Belediye Başkanı ve 4 bakan topun ağzında /02 Kasım 2017 13:22

7 Belediye Başkanı ve 4 bakan topun ağzında

Başkanlar operasyonunda sırada İstanbul’un üç ilçesi var. Kulislerde Meclis Başkanlığı seçimiyle de operasyonun kabineye uzanacağı konuşuluyor. Soylu, Yılmaz, Kaya kabine dışı kalabilir

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Birgün'ün haberine göre; AKP’de sular durulmuyor, başkanları görevden alma operasyonlarında gözler ikinci dalgada. Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği doğrultusunda belediye başkanlarına yönelik tasfiyede ilk etap sonuçlanırken, sırada yedi büyük kentin daha olduğu iddia edildi. Kulislerde 2018’de olacağı konuşulan kabine revizyonunun da öne çekilebileceği, bu ay yapılacak TBMM Başkanlığı seçimiyle paralel, kabinede sınırlı da olsa bir değişikliğin gündemde olduğu konuşuluyor. Sıradaki ilk operasyonun İstanbul’daki belediye başkanlarını kapsayacağı iddia edildi. Buna göre Üsküdar, Beykoz, Tuzla başta olmak üzere bazı ilçe belediye başkanları görevden alınacak. Referandumda ‘Hayır’ oylarının fazla çıktığı Üsküdar gibi AKP açısından önemi büyük ilçelerdeki başkanların performansından memnun kalınmadığı belirtiliyor.

Sırada 3 ilçe 7 kent var

İstanbul’un üç büyük ilçesinin de ardından sırada yedi büyük kent var. İstanbul, Ankara, Düzce, Niğde ve Balıkesir belediye başkanlarının istifa ettirilmesinin ardından aralarında Trabzon, Antalya, Uşak, Antep’in de bulunduğu yedi ille ilgili düğmeye basıldığı iddia edildi. “Yüzde 50 artı 1” oy oranına ulaşarak, başkanlık hayalini resmileştirme yolundaki zorluğu aşmak için referandumun ardından AKP Genel Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz, “Metal yorgunluğu var” diyerek il başkanlarından başlayarak partide bir tasfiye operasyonu başlatan Erdoğan’ın hamleleri parti içinde huzursuzluk oluşturuyor. Ankara ve Balıkesir örneğinde olduğu gibi karşılaşılan direncin yıpratıcı olduğu değerlendirmeleri üzerine bir süre bekleme eğilimi ortaya çıksa da sıradaki yedi belediye başkanına yönelik operasyondan vazgeçilmediği belirtiliyor. AKP kulislerinde operasyonun ikinci aşamasında Trabzon, Antalya, Uşak ve Antep’in de bulunduğu yedi belediye başkanının daha istifa ettirileceği konuşuluyor. Ancak il belediyeleriyle ilgili ikinci istifa operasyonundan önce İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerdeki merkez ilçelerin de aralarında bulunduğu ilçe belediyeleriyle ilgili düğmeye basılacağı belirtiliyor.

Bakanlar da rahat değil

Bu süreçte kabinede de revizyona gidileceği söylentilerinin huzursuzluğunu yaşayan bakanlar da 12 Kasım’da başlayacak olan TBMM Başkanlığı seçimi sürecini merakla bekliyor. Başlangıçta adaylığına kesin gözüyle bakılmasına rağmen, Erdoğan’dan hala beklediği işareti alamayan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ısrarının sonuç vermeyeceği belirtiliyor. Kulislerde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın TBMM Başkanlığı görevini çok istediği konuşulurken, Nabi Avcı, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da adaylık için ismi geçenler arasında yer alıyor. TBMM Başkanlığı için uzun süredir beklenti içinde olan Burhan Kuzu da adaylık için kulis yapmaya devam ediyor.

Kabineden bir ismin TBMM Başkanlığı için aday gösterilmesi durumunda bu fırsat bilinerek Bakanlar Kurulu’nda da 2018’i beklemeden mini bir değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor. Kabine dışı kalacağı iddia edilenler arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile kadın bakanlar Fatma Betül Sayan Kaya ile Jülide Sarıeroğlu’nın isimleri de sayılıyor.
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