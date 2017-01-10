Hani Selam Tevhid kumpastı?

17 ARALIK ONLAR İÇİN DE MİLAT!







17-25 Aralık Yolsuzluk soruşturmalarının operasyona dönüşmesinin ardından binlerce hâkim savcı ve polis değişik şekillerde cezalandırıldı. Birçoğu yürüttükleri soruşturmalar nedeniyle terör örgütü üyesi ve darbeci ilan edilerek tutuklandı. Bu soruşturmalar arasında Selam-Tevhit Kudüs Ordusu dosyası ise ayrı bir önem taşıyor. Yüksek Yargı, İran hesabına casusluk yaptığı ve kritik isimlere yönelik kanlı eylemler düzenlediği tespit edilen yapıyı birkaç farklı dava üzerinden ‘terör örgütü’ ilan edip tescillemişti.













ADALET BAKANI ‘SAÇMALIK’ DİYEREK DALGA GEÇMİŞTİ





Ancak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ve üst düzey AKP’li bürokratlara uzandığı tespit edilen örgüt ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında, “Zaten üç kişi yetiyor örgüt olmak için 4’üncüye gerek yok, 3 kişi yetiyor. Selam Örgütü’nü kurdular, ne diyorlar giderken Selamun Aleyküm diyorlar, o da kabul ederken ve Aleyküm Selam diyor ve al sana bir örgüt. Böyle bir saçmalık olur mu?” şeklinde açıklama yapmıştı.





‘KULLANIŞLI DAVA’





Yargı kararlarını bir anda yok hükmünde kabul eden bu açıklamanın dışında Star ve Yeni Şafak gazetelerinin haberlerine dayanılarak “7 bin kişi usulsüz dinlendi” iddiasında bulunululmuştu. Fakat bu bilginin de asparagas olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Dosyada şüpheli olarak dinlenen isimlerinin sayısının 234 olduğu belirlendi. Ancak havuz medyasında tüm şüphelilerin isimleri ve dosya içeriği yayınlanarak zanlıların da kaçması sağlandı. Nihayet 22 Temmuz 2014’te takipsizlik kararı verilerek soruşturma kapatıldı.





TURUNCU LİSTEDE SELAM TEVHİD TERÖR ÖRGÜTÜ





Hâkim-savcılar, emniyet müdürleri, istihbarat ve terör uzmanı polisler ‘olmayan’ bir örgütle ilgili soruşturma yürüttükleri için tutuklu yargılanırken Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilanı kafaları karıştırdı. İktidarın ‘uydurma, böyle bir örgüt yok’ ifadelerine rağmen aranan teröristler arasında Selam Tevhid Kudüs Örgütü üyesi gösterildi. Aranan terörist Oğuz Demir’in park halinde bulunan “06-YR-245” plakalı otomobilin altına bomba yerleştirerek 24 Ocak 1993 günü Uğur Mumcu’yu öldürdüğü iddia ediliyor.





Terör örgütünün bu güne kadar Prof. Muammer Aksoy, Doç. Dr. Bahriye Üçok, Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın öldürülmesi eylemleri başta olmak üzere İsrail, Mısır, S. Arabistan, Hindistan, Irak ve İngiliz diplomatlara yönelik olarak gerçekleştirilen toplam 22 eylemi dosyaya girmişti.





Kemal Devran tr24