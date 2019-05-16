Samanyolu Haber /Gündem / Handelsblatt: Türkiye yatırımcılar için kestirilemez bir ülke oldu /16 Mayıs 2019 11:06

Handelsblatt: Türkiye yatırımcılar için kestirilemez bir ülke oldu

Bugünkü Alman gazeteleri yorumlarında Türkiye ve Almanya'daki ekonomik gelişmeler ve İran ile ABD arasında tırmanan gerilime yer veriyor.

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Almanya'nın önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt Türkiye'deki mevcut ekonomik durumu değerlendiriyor. "Türkiye yatırımcılar için kestirilemez bir ülke oldu" başlığını taşıyan yorum şöyle:

"Türk hükümetinin ekonomik durgunluk karşısında hiç bir adım atmadığını söylemek yanlış olur. Zira bu konuda attığı her adım durumu daha da kötüleştiriyor çünkü yatırımıcının güveni giderek azalıyor. Ülkede neler olacağı kestirilemiyor. Yatırımcılar hükümetin her adımını yakından incelemeden olumsuz değerlendirme tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye krizde. Enflasyon neredeyse yüzde 20 düzeyinde. TL, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 8,6 değer kaybetti. Şirketler dövizle alınan krediler karşısında giderek büyüyen borç dağlarından şikayetçi. Sorunlu kredilerin oranı yüzde 4,1'e çıkmış durumda.[...] Tüm bunlar otomatikman Türkiye'ye yatırım yapmanın yanlış olacağı anlamına gelmiyor. Tüm işaretler Türk ekonomisinin uzun vadede büyüyeceğini gösteriyor. Cesareti olan buraya yatırım yapmayı gözden geçirmeli."

Ressesyonun kıyısından dönen Alman ekonomisi 2019'un ilk çeyereğinde yeniden büyümeye başladı. Federal İstatistik Dairesi Almanya'nın bu yılın ilk üç ayında 2018'in son çeyreğine göre yüzde 0,4 büyüdüğünü açıkladı. 2018'in son çeyreğinde durgunluğa giren Alman ekonomisi 2018 yaz dönemindeyse yüzde 0,2 küçülmüştü. Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung'un bu konudaki yorumunda şu satırlar dikkat çekiyor:

"Almanya'da gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 0,4 yükseldi. İhracat da artıyor. Yani paniğe gerek yok, Almanya yine büyüyor. Ancak buna rağmen temkinli olmakta fayda var. Zira Almanya dışardaki gelişmelerden olumsuz etkilenebilir. Bunlar arasında ABD ve Çin ayrıca ABD ve AB arasındaki ticari sorunları gösterebiliriz. Ayrıca Ortadoğu'da artan gerilim de iyiye işaret değil."
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