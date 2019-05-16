Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kılıçdaroğlu: Bizim rakibimiz artık YSK'dır /16 Mayıs 2019 10:53

Kemal Kılıçdaroğlu: Bizim rakibimiz artık YSK'dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında , "Bundan sonraki rakibimiz YSK” dedi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ederek, ilçeleri geçerli saymasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bizim rakibimiz artık YSK'dır. YSK milletin iradesine darbe yapmıştır." ifadelerini kullandı.

İstanbullu seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, “Seçmen listesinden kimse endişelenmesin. Bütün milletvekillerimiz orada olacak. Ramazanın birinci günü bir odada 7 kişi tarafından verilen kararla verilen hakkı alındı.” dedi. 

‘EKONOMİYİ NE ZAMAN KONUŞACAĞIZ?’
Erken seçime gidilmemesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu “Sabah seçim akşam seçim ekonomiyi ne zaman konuşacağız?” diye sordu.

‘TALİMAT OLMAZSA SALDIRGAN ZATEN SERBEST BIRAKILMAZDI’
Çubuk’ta gerçekleşen linç girişimine değinen Kılıçdaroğlu, “Hiçbir canlıyı linç ederek öldüremezsiniz. Ben Akkuzulu köyünde yaşan vatandaşlarımı asla suçlamadım. Bizi bütün saldırının ayrıntılarını ortaya çıkardı. Savcıya siyasi talimat olmazsa saldırgan zaten serbest bırakılmazdı” dedi.
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