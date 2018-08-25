Halojen lambalar Avrupa'da yasaklanıyor

Alınan bu karar sayesinde Portekiz'in yıllık elektrik tüketimi kadar enerji tasarrufu edilmesi öngörülüyor.





LED (Işık Yayan Diyot) lambalar ilk etapta daha pahalı gibi görünse de aslında halojen ampullerden daha uzun süre kullanılabiliyor, daha az enerji harcıyor ve uzun vadede elektrik faturalarında tasarruf etme imkanı sağlıyor. Elektronik şirketi Philips LED lambalara geçen tüketicilerin hane başı yılda 144 dolara kadar ekonomi yapabilecekleri tahmininde bulunuyor.





AB, LED lambalara geçmenin her bir ampulun kullanım ömrü boyunca 115 euro tasarruf edeceğini ve bir yıldan kısa bir sürede maliyetini çıkaracağını tahmin ediyor.





Halojen lambalar, AB tüzüğünde enerji verimliliği açısından en düşük kategori olan D sınıfına giriyor. AB ülkeleri bu sebepten dolayı 2009 yılında alınan kararla halojen ampulleri 1 Eylül 2016'dan itibaren yasaklayacağını açıklamıştı. Avrupa Komisyonu daha sonra vatandaşların LED teknolojisine geçmeleri için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünerek kararı bu Eylül'e ertelemişti.





Yeni uygulamayla stoklar tükeninceye kadar halojen lambaların satışına izin verilecek. 2025'te geçiş sürecinin tamamlanmasıyla beraber karbon salımının yılda 15 milyon ton azalacağı belirtiliyor.





Euronews