Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li eski Başkan adayı tümör tedavisini kesti /25 Ağustos 2018 09:19

ABD'li eski Başkan adayı tümör tedavisini kesti

ABD eski Başkan adayı ve Arizona Senatörü John McCain'in beyin tümörü nedeniyle gördüğü kanser tedavisini bıraktığını açıklandı.

SHABER3.COM

ABD 2008 Başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak katılan ve Barack Obama'ya karşı kaybeden McCain, beyninde bulunan kötü huylu tümör nedeniyle Temmuz 2017'de ameliyat olmuştu ve bu tarihten beri kanser tedavisi görüyordu.

Ailesi, agresif Glioblastom teşhisi konulan 81 yaşındaki Senatör'ün artık kanser tedavisine devam etmeyeceğini açıkladı. Eşi Cindy McCain, Twitter'dan yayınladığı açıklamada Jonh McCain'in öngörülenin aksine hayatta kaldığını ancak ilerleyen yaşı ve tümörün agresifliği nedeniyle artık tedaviyi kesme kararı aldığını duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'li eski Başkan adayı tümör tedavisini kesti Sonraki Haber >>

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Sunucu konuğunun üstüne kustu

Sunucu konuğunun üstüne kustu

Prof. Dr. Sabri Çolak 'Geçmişten İzler' programı

Prof. Dr. Sabri Çolak 'Geçmişten İzler' programı

Gurbetçinin isyanı: Devlet bizi Euro olarak görüyor

Gurbetçinin isyanı: Devlet bizi Euro olarak görüyor

Kamyonet kasasında göbek atan kadın ölümden döndü!

Kamyonet kasasında göbek atan kadın ölümden döndü!

Venezuela'daki deprem kameralara nasıl yansıdı

Venezuela'daki deprem kameralara nasıl yansıdı

Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar

Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar

Polis maçın ortasında sahaya girip futbolcu tutukladı

Polis maçın ortasında sahaya girip futbolcu tutukladı

Allah (C.C) onlara ihsan ettiği gibi size de bir ferec ve mahreç ihsan eder

Allah (C.C) onlara ihsan ettiği gibi size de bir ferec ve mahreç ihsan eder

Uçak motoru havada alev aldı

Uçak motoru havada alev aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:17:02