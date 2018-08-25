ABD'li eski Başkan adayı tümör tedavisini kesti

ABD 2008 Başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak katılan ve Barack Obama'ya karşı kaybeden McCain, beyninde bulunan kötü huylu tümör nedeniyle Temmuz 2017'de ameliyat olmuştu ve bu tarihten beri kanser tedavisi görüyordu.







Ailesi, agresif Glioblastom teşhisi konulan 81 yaşındaki Senatör'ün artık kanser tedavisine devam etmeyeceğini açıkladı. Eşi Cindy McCain, Twitter'dan yayınladığı açıklamada Jonh McCain'in öngörülenin aksine hayatta kaldığını ancak ilerleyen yaşı ve tümörün agresifliği nedeniyle artık tedaviyi kesme kararı aldığını duyurdu.