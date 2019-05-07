Halkın parasını keyifleri için harcamışlar

CHP Denizli Milletvekili Sancar, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenledi.







Sözcü'de yer alan habere göre Sancar toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Bakın elimde gördüğünüz iki adet fatura Çivrilli hemşerilerimizin vergileriyle milletvekillerine yemek yedirildiğinin belgesi. Hem de Ankara'da. Görev yeri Ankara olan vekillere Çivril Belediyesi Ankara'da yemek yediriyor! 25 Temmuz tarihli 900 TL'lik ve yine Ankara'da başka bir lokantadan kesilmiş 18 Ağustos 2018 tarihli 215 TL'lik yemek faturalarının açıklaması ise şu şekilde: “AKP milletvekilleri akşam yemeği, AKP'li milletvekili öğle yemeği. Ayıptır, günahtır. Bana uğrasaydılar ben onlara yemek ısmarlardım” ifadesini kullandı.





'28.500 TL'LİK FATURA KİMİN?'





AKP’li belediye olan Babadağ Belediyesi'ne kesilmiş toplam bedeli 28.500 TL olan bir yemek faturası olduğunu da kaydeden Sancar, “Bu yemeklerin kimlerle, hangi AKP'lilerle yendiğini bilmiyoruz ama pes diyoruz… Belediye bütçesinden ’emeğin faturası’ ödenir ama yemeğin faturası ödenmez ve asla ödenmemelidir. Bu ne ahlakidir ne hukuki ne de helaldir” dedi.











