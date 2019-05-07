Samanyolu Haber /Gündem / Cinsel istismar suçu onandı mazbatası alındı /07 Mayıs 2019 20:54

Cinsel istismar suçu onandı mazbatası alındı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı suçlamasıyla yargılandığı davada aldığı ceza mahkemece onanan muhtarın mazbatası iptal edildi. Mazbata en çok oy alan ikinci adaya verildi.

SHABER3.COM

Denizli'de cinsel istismar suçu onanan muhtarın mazbatası alındı. Mazbata ikinci adaya verildi.Karakurt Mahallesi Muhtarı Yaşar Topbaş hakkında, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla dava açıldı. 

4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Mayıs 2018’de görülen karar duruşmasında Yaşar Topbaş’a 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Topbaş’la ilgili karar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

4 YIL İKİ AY HAPİS CEZASI

Karakurt Mahallesi’nden 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde tekrar aday olan Yaşar Topbaş, muhtar seçilerek Pamukkale İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Topbaş hakkında verdiği 4 yıl 2 ay hapis cezası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 21 Mart’ta onanırken, karar seçimden sonra tebliğ edildi.

Pamukkale İlçe Seçim Kurulu, kesinleşen hapis cezası nedeniyle Topbaş’ın mazbatasını iptal ederek Karakurt Mahalle Muhtarlığı mazbatasını seçimde en çok oy alan ikinci aday Kadir Kıvrak’a verdi. Topbaş’ın ise adresinde bulunamadığı, güvenlik güçlerince arandığı öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cinsel istismar suçu onandı mazbatası alındı Sonraki Haber >>

Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları

Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

İstanbul'da tencere tava protestosu

İstanbul'da tencere tava protestosu

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:03