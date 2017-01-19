Samanyolu Haber /Ekonomi / Halkın dörtte üçü 'Şu anda ekonomik kriz var' diyor. /19 Ocak 2017 22:52

Halkın dörtte üçü 'Şu anda ekonomik kriz var' diyor.

AKP’lilerin yüzde 60’ı, CHP’lilerin yüzde 91’i, MHP’lilerin yüzde 80.9’u yaşanan süreci kriz olarak tanımlıyor. Yani vatandaşların yüzde 71’i Türkiye’nin ekonomik krize sürüklendiğini düşünüyor.

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Cumhuriyet tarihinin en ağır kutuplaşma süreçlerinden birini geçiren Türkiye'de, pek çok alanda ayrışan vatandaş, son dönemde yaşanan sürecin bir ekonomik kriz olduğu konusunda hemfikir kaldı. Meclis'te devam eden yeni anayasa oylaması ile gündeme gelen başkanlık tartışmalarını ve ekonomik gidişatı yorumlayan vatandaşın yüzde 71.7'si savunduğu siyasi görüşten bağımsız olarak Türkiye'nin hızla bir ekonomik krize sürüklendiğine inanıyor. AKP'ye oy verdiğini açıklayan vatandaşların yüzde 60'ı, CHP'lilerin yüzde 91'i, MHP'lilerin ise yüzde 80.9'u yaşanan süreci ekonomik kriz olarak tanımlarken, hükümetin ekonomi politikalarını başarılı bulduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 38.7'de kaldı.


Yani vatandaşların yüzde 61.3'ü hükümetin ekonomi politikalarını da başarısız buluyor. Pek çok alanda Türkiye'nin röntgenini çeken ve Kadir Has Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması'nın 2016 sonuçları, özellikle ekonomi ve siyaset alanında şaşırtıcı tespitlerle açıklandı. Araştırma, 7-16 Aralık tarihleri arasında aralarında İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır ve Bitlis'in de yer aldığı 26 ilde bin kişi ile yapılan yüz yüze görüşmenin ardından hazırlandı. Araştırmada “Sizce Merkez Bankası yönetimi siyaset etkisinden bağımsız olmalı mı?” sorusuna ‘Evet' diyenlerin oranı ise geçen yıla göre yüzde 5 azalarak yüzde 62.4'e geriledi.
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