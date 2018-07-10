Samanyolu Haber /Gündem / 'Halk tarafından seçilmiş olmak sorumluluktan kurtarmaz.... ' /10 Temmuz 2018 00:53

'Halk tarafından seçilmiş olmak sorumluluktan kurtarmaz.... '

Ceza Hukuku profesörü ve yürürlükteki Türk Ceza Kanununun baş mimarı İzzet Özgenç, sosyal medya hesabı üzerinden KHK ihraçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Kişiler hakkında usulüne göre soruşturma yapılmadan, sebepleri açıkça gösterilmeden yapılan ihraçların mağduriyetler ortaya çıkardığını belirten Özgenç, “İzlenen bu yöntem yanlışlığının, mağduriyetlere sebebiyet vermesi kaçınılmazdır. Mağdur, aynı zamanda MAZLUMdur; yani haksızlığa uğramış kişidir. İster seçilmiş ister atanmış olsun, kamu görevlilerinin en hassas davranması gereken husus, mazlumun bedduasını almamak olmalıdır. Halk tarafından seçilmiş olmak, kişileri sorumlu olmaktan asla kurtarmaz.” dedi.
 
Özgenç’in açıklamaları şöyle;

KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇLAR ÜZERİNE

(1) Kişiler hakkında usulüne göre soruşturma yapılmadan, sebepleri açıkça gösterilmeden, anayasal denetimden muaf tutulmasına sığınılarak genel düzenleyici işlemlerle (KHK ve Kanunla) kişilerin kamu görevinden çıkarılmasının mağduriyetler ortaya çıkardığı kuşkusuzdur.

(2) İzlenen bu yöntem yanlışlığının, mağduriyetlere sebebiyet vermesi kaçınılmazdır.

(3) Mağdur, aynı zamanda MAZLUMdur; yani haksızlığa uğramış kişidir.

(4) İster seçilmiş ister atanmış olsun, kamu görevlilerinin en hassas davranması gereken husus, mazlumun bedduasını almamak olmalıdır.

(5) Halk tarafından seçilmiş olmak, kişileri sorumlu olmaktan asla kurtarmaz.


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