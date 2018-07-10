WhatsApp'ta mesajlar 'kızaracak'

WhatsApp'tan yayılan yanlış haberler ile linç edilen 12 kişiden sonra şirket, yeni özelliği ile şüpheli ve zararlı linkler hakkında kullanıcıları uyaran bir özellik geliştiriyor.











WHATSAPP KULLANICIYI UYARACAK

Hindistan hükümeti köylülerin bu tarz şüpheli veya yanlış haberlere kulak asmaması gerektiğini açıklamış ve olaylarla ilgili soruşturma başlatmıştı.





WhatsApp, uygulamasının bu tarz kötü olaylarla anılmasından sonra uygulaması için bir yenilik daha yaptı. Yapılan açıklamaya göre gelen yeni özellikle WhatsApp, mesajlardaki linklerin şüpheli veya zararlı olması durumunda kullanıcıya uyarı verecek.





ŞÜPHELİ LİNKLER BİLDİRİLECEK

Henüz WhatsApp beta sürümünde deneme aşamasında olan bu özellik, sohbette gönderilen linkleri analiz ederek sahte yada zararlı sitelere yönlendirme olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer link şüpheliyse link kırmızıya dönüyor, kullanıcı yine de linke tıklarsa link açılmadan önce kullanıcıya bir uyarı mesajı gösteriliyor.





Bu özellik şimdilik geliştirme aşamasında olmasına rağmen çıktığında kullanıcılara, gördükleri şüpheli linkleri bildirme imkanı tanıyacak.