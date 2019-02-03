Samanyolu Haber /Gündem / Halep'te hasarlı bina çöktü: Dördü çocuk 11 ölü /03 Şubat 2019 12:04

Halep'te hasarlı bina çöktü: Dördü çocuk 11 ölü

Suriye'de devlet medyası, Halep'in Selahattin semtinde bir binanın çökmesi sonucu en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Geçmişte çatışmalar nedeniyle hasar gören beş katlı binanın enkazından sadece bir çocuk kurtulabildi.

Yaşamını kaybedenlerden dördü de çocuk.

Mahalle 2017'de Suriye ordusu tarafından geri alınmadan önce yoğun bir şekilde bombalanmıştı.

Bugün çöken beş katlı bina, ülkenin altyapısının durumunu tekrardan gündeme getirdi.

Ülke genelinde Suriyeliler savaşta hasar gören evlerde yaşamaya devam ediyorlar. Bunun nedeni çok sayıda binanın yıkılmış durumda olması ve bunların yerine yenilerinin henüz yapılmaması.

Suriye hükümeti elindeki kısıtlı kaynakları bugüne kadar barınmadansa temel altyapı yatırımlarına harcamayı tercih etti.

Uluslararası toplum da hükümetin kontrolündeki bölgelerde Suriye'nin yeniden inşası için gereken maddi desteği sağlamadı.

Suriye'de ordu, IŞİD, Suriye Demokratik Güçleri, cihatçılar gibi farklı tarafların birbirleriyle çatışmaları boyunca çok sayıda kent harap oldu. Rusya, ABD, Türkiye ve Suriye sayıları toplamda binlere ulaşan hava saldırıları düzenledi. Sadece ABD liderliğindeki koalisyonun 2017'de Rakka'ya düzenlediği hava saldırısı sayısı 6 binden fazlaydı.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre aynı mahallede çökmek üzere olan çok sayıda bina var.

Birleşmiş Milletler'in 2017'de çektiği uydu görüntüleri kentte 35 binden fazla yapının hasarlı olduğunu ortaya koymuştu.

AFP'ye göre mahalledeki az sayıda restorasyon çalışması özel şahıslar tarafından yapıldı.

ABD'ye göre Suriye'nin altyapısı ve binalarını yeniden inşa etmenin maliyeti 300 ile 400 milyar arasında tutacak.

Fakat Batı ülkeleri, Şam'da kapsamlı bir reform olmadıkça bu parayı vermekte isteksiz.

Suriye hükümeti bazı ürünlere yüzde 0,55'lik yeniden inşa vergisi getirdi ve ayrıca Suriye'deki iş insanları ile yurtdışında yaşayan vatandaşlarına yeniden inşa çalışmalarına destek olmaları için çağrı yaptı.
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