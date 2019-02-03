Aday gösterilmeyen AKP'li başkan Saadet Partisi'ne geçti

Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Hasan Ali İrban için, Korkuteli Belediyesi Düğün Salonu’nda tören düzenlendi. Törene Saadet Partisi İl Başkanı Ramazan Düzen, Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Ali Aktaş, il yönetim kurulu üyeleri, Korkuteli İlçe Başkanı Ziya Çimen, ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Diğer taraftan AKP Korkuteli İlçe Başkanı Av. Mehmet Moğol AKP'li Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban hakkında, Cumhur İttifakı'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle, partiden ihraç işlemleri başlatıldığını açıklamıştı.