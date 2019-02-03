Samanyolu Haber /Gündem / Aday gösterilmeyen AKP'li başkan Saadet Partisi'ne geçti /03 Şubat 2019 12:11

Aday gösterilmeyen AKP'li başkan Saadet Partisi'ne geçti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayı olarak belirlenen MHP’li Ömer Niyazi İşlek’in isminin açıklanmasının ardından, mevcut AKP'li Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Saadet Partisinin Korkuteli Belediye başkan adayı oldu. İrban için AKP ihraç işlemi başlattı.

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Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Hasan Ali İrban için, Korkuteli Belediyesi Düğün Salonu’nda tören düzenlendi. Törene Saadet Partisi İl Başkanı Ramazan Düzen, Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Ali Aktaş, il yönetim kurulu üyeleri, Korkuteli İlçe Başkanı Ziya Çimen, ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Diğer taraftan AKP Korkuteli İlçe Başkanı Av. Mehmet Moğol AKP'li Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban hakkında, Cumhur İttifakı'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle, partiden ihraç işlemleri başlatıldığını açıklamıştı.
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