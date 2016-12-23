Samanyolu Haber /Dünya / Halep’ten tahliyeler sona erdi kontrol tamamen Esed güçlerine geçti /23 Aralık 2016 01:30

Halep’ten tahliyeler sona erdi kontrol tamamen Esed güçlerine geçti

Halep’in doğusundan sivil ve isyancıların tahliyesinin tamamlandığı bildirildi. Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep'te kontrolün tamamen sağlandığı belirtildi.

Halep’ten tahliyeler sona erdi kontrol tamamen Esed güçlerine geçti

Suriye hükümetine yakın medya kuruluşları ile muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Halep'in doğusunda kalan son sivil ve isyancıların da kenti terk ettiğini duyurdu.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada da, "cesur askerler ve müttefiki olan birliklerin verdiği kurbanlarla Halep'in terörizm ve teröristlerin elinden kurtarıldığı” belirtilerek, kentte güvenliğin sağlandığı ifade edildi.

Daha önce Suriye devlet televizyonu sivil ve isyancıları taşıyan son dört otobüsün kentten ayrıldığını duyurmuştu.

Suriye rejimine bağlı birliklerin direnişçilerin elindeki son mahalleyi de almasıyla, Halep 2012 yılından bu yana ilk kez yeniden hükümet ve müttefiklerinin kontrolüne geçmiş oldu.
Suriye'nin ekonomik merkezlerinden biri olan Halep, Suriye hükümetine bağlı güçler ile isyancılar arasında ikiye bölünmüştü. Kenti doğusu direnişçilerin elindeydi. Suriye ordusu, Halep'in tamamında kontrolü sağlayabilmek için kasım ayının ortasında Rusya hava kuvvetlerinin desteğiyle büyük bir operasyon başlatmıştı.
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