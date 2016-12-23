Samanyolu Haber /Dünya / ABD Rusya'ya karşı Avrupa'ya tank gönderiyor /23 Aralık 2016 01:28

ABD Rusya'ya karşı Avrupa'ya tank gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya'dan gelecek herhangi bir saldırıya karşı tanklarını yeniden Avrupa kıtasına konuşlandırma kararı aldı.

ABD Rusya'ya karşı Avrupa'ya tank gönderiyor


Bu karar, Rusya ile gerilimin yükselmesinin bir işareti olarak yorumlanıyor. ABD üç yıl önce Avrupa'dan ağır silahlarını geri çekmişti.
BBC'ye konuşan ABD ordusunun Avrupa'daki komutanı General Ben Hodges, kıtadaki Soğuk Savaş döneminden kalma depolama tesislerini yeniden kullanıma sokacaklarını ve kıtaya zırhlı bir askeri birlik konuşlandıracaklarını söyledi.
General Hodges, NATO'nun savunma pozisyonunu güven ortamından caydırılığa geçirdiğini de belirtti.

General Hodges, ayrıca Rusya'nın Suriye'ye askeri müdahalesini eleştirerek, Moskova'nın Suriye'yi 'atış tatbikatı için fırsat olarak gördüğünü' söyledi.
Rusya'yı, Suriye'de askeri hedef - sivil farkı gözetmeden operasyonlarını yürütmekle suçlayan General Hodges, "Süper güç muamelesi görmek isteyen bir ülkenin davranış biçimi bu olmamalı" dedi.
Rusya: 35 bin muhalif savaşçıyı öldürdük
Rusya ise Suriye'deki hava saldırılarında bugüne kadar 35 bin muhalif savaşçıyı öldürdüklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de operasyona başladıkları günden beri Rus savaş uçaklarının yaklaşık 19 bin sorti yaptığını, 725 eğitim kampını ve 405 silah yapım tesisini vurduklarını söyledi.
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Aynı toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Şu an herhangi bir potansiyel saldırgan ülkeden daha güçlüyüz" dedi.
Rusya'nın Eylül 2015'te Suriye'deki iç savaşa aktif müdahalesi Beşar Esad yönetiminin Halep'te kontrolü yeniden ele geçirmesinde önemli rol oynamıştı
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