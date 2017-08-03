Haklı olarak soruyor: Peki şimdi ne olacak?

Yaklaşık 2 yıl önce hukuksuz bir şekilde el konulan ve kayyım atanan Koza İpek Grubu’na yönelik iddianamede, grubun Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla da aklandığı ortaya çıktı. Gruba el konulmasına gerekçe gösterilen MASAK raporunun orijinali iddianamenin ekleri arasında yer aldı. Raporla Koza İpek Grubu’na kayyım atanması sürecine kadarki dönem teferruatlı şekilde incelendi ve herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı kayıt altına alındı.









Sosyal medya hesasından iddianame eklerindeki rapora değinen Akın İpek, “Savcı unuttu mu yoksa, vicdanı ağır bastı ve bilerek mi bıkaktı bilinmez. Fakat Koza İpek Grubunun iddianamesinin ekleri arasından soruşturmayı başlatan MASAK’ın orjinal inceleme ve sonuç raporu çıktı. SPK’nın da yetkilendirdiği uluslararası bağımsız denetim kurumlarının raporlarından sonra devletin tek bilirmişi kurumu MASAK da Koza İpek Grubu Tertemiz diye rapor vermiş.” dedi.