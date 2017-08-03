Meğer Erdoğan ikisine de operasyon yapmış





Hürriyet Gazetesi'nin iddiasına göre , son dönemlerde kulislerde en çok konuşulan konuyu, Erdoğan’la yakın ilişki içinde olan Görmez’in görevden ayrılması oluşturdu. Görmez’in Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı 7 yıl boyunca, daha çok Tayyip Erdoğan’a direkt bağlı bir kurumun başkanı gibi çalıştığı biliniyor. Bu durum, daha önce başbakan yardımcılığı yapan diğer bakanlarla pek sorun oluşturmasa da Numan Kurtulmuş’un Diyanet’ten sorumlu bakanlık görevine getirilmesinin ardından problemlere yol açtı. Görmez’in, kendisine bağlı bir bürokrat gibi davranmadığını düşünen Kurtulmuş ile zaman zaman sıkıntı yaşandığı, makamda karşılama, görüşme, kurum tarafından yapılan açıklamalarla ilgili farklı düşündüklerinin ortaya çıktığı öğrenildi. Kurtulmuş’un kurumun faaliyetlerinden haberdar edilme sorunu yaşadığı da iddia edildi.



Görmez’in, TBMM’de 2015 yılında kuruluş yasası çıkan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörü yapılacağı öğrenildi. Kuruluş hazırlıkları hızlanan üniversitenin kurucu rektörü olacak Görmez’in, tüm bölüm ve kadroların kurulmasıyla ilgili tek karar verici olacağı belirtiliyor. Bu arada Görmez’in ayrılmasıyla ilgili çok sayıda iddia ortaya atılırken, en belirleyici nedenin, bağlı olduğu bakan Numan Kurtulmuş ile yaşadığı sorunlar olduğu dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, her iki isimle ilgili yaptığı operasyonla sorunu çözdüğü ifade ediliyor.