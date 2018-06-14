Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de füzeli saldırı: 1 şehit 4 yaralı /14 Haziran 2018 14:29

Hakkari'de füzeli saldırı: 1 şehit 4 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zengiltepe üs bölgesine PKK'lılar tarafından yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı

SHABER3.COM

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırındaki Zengil Tepe üs bölgesine, bugün PKK'lılar tarafından saldırı düzenlendi. Irak topraklarından atılan güdümlü füzeyle yapılan saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine PKK'liler kaçtı. Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler ile Kobra helikopterler sevk edildi.

Yaralı askerler, bölgeden alınarak hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari Valiliği'nden açıklama
Hakkari Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"14.06.2018 günü ilimiz Çukurca ilçesi Zengil Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit olmuş, 4 askerimiz yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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