Hakimden 'işkence gördüm' diyen uzmana: Biz noter değiliz

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan 38 sanık ile tutuksuz yargılanan 7 sanık katıldı. Bu dava kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski adli tıp uzmanı Mustafa Cihat Gül de bugünkü duruşmaya geldi. Hakkında yakalama kararı bulunan Gül, Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ tarafından kürsüye çağrıldı. Avukatıyla dün görüştüğünü, hakkındaki yakalama kararından haberi olmadığını söyleyen Gül, savunma yapmaya hazır olduğunu söyledi.







Üye hakimin, “İddianamede hakkındaki yakalama kararı yazıyor, nasıl haberin olmaz” sorusunu, “E-devlete girdiğim de iddianameyi gördüm ama hakkımda yakalama kararı olduğunu bilmiyordum” şeklinde yanıtladı. Adli Tıp Kurumunda 2010 yılında göreve başladığını, 4 yıl asistanlık yaptığını, daha sonra da 3. İhtisas Dairesi’nde uzman olarak çalışmaya başladığını belirterek, 15 Temmuz’dan sonra açığa, peşinden de gözaltına alındığını söyledi.





‘KISKANÇLIKTAN’ İFADE VERMİŞLER





Herhangi bir örgüte üye olmadığını, kurum içerisinde de böyle bir yapılanmanın olmadığını söyleyen Gül, aleyhine konuşan bazı tanıkların kendisini tanımadığını, tanıyan tanıkların da kıskançlık nedeniyle aleyhine tanıklık yaptığını iddia etti. Kurum içindeki sınavların tümünden 100 tam puan aldığını söyleyen Gül, sınavlarda herhangi bir şaibe bulunmadığını savunarak, bunun kendi başarısı olduğunu söyledi.





‘ADLİ KONTROL YETERLİ DEĞİL’







Duruşma savcısı, savunması tamamlanan Gül’ün tutuklanmasını taleb etti. Sanık hakkındaki yakalama kararını kaldıran mahkeme, “Sanığa atılı suçun vazıf ve mahiyeti, sanık ve tanık beyanlarının tamamının alınmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin şu aşamada yetersiz oluşunu” gerekçe göstererek Gül’ün tutuklanmasına karar verdi. Duruşma salonundan çıkarılan Gül, tutuklama işlemlerinin yapılması için polise teslim edildi.





HAKİMDEN İŞKENCE GÖREN SANIĞA SKANDAL SÖZLER





Savunması alınan tutuklu sanık Ahmet Akça ise gözaltı süresince kötü muamele gördüğünü söyledi. Mahkeme Başkanı Dağ, gözaltı sürecine ilişkin değil, hakkındaki suçlamalar konusunda savunma yapması gerektiğini söyledi. Sanık Akça’nın avukatı buna itiraz ederek müvekkilinin işkence gördüğünü bunu da mahkeme de anlatması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Dağ, “Bunun yeri mahkeme değil savcılıktır. Şikayetinizi oraya yaparsınız. 9 ay boyunca şikayet yaptınız mı? Siz bir hukukçusunuz bir dilekçe verdiniz mi? İşkence yapıldığına dair bir savcılığa başvurunuz oldu mu?” dedi.





Bunun üzerine sanığın avukatı, “Hayır ama müvekkilimi bu konuda dinlemeniz gerekir. Belki anlatacakları önemli olabilir” dedi.





Mahkeme Başkanı Dağ, “Hayır efendim. Bugüne kadar hiçbir başvurunuz olmamış bir dilekçe bile verilmemiş ise bu konuda iyi niyetli olduğunu düşünemem. Neden şimdi? Mahkemenin konusu bu değil? Biz de noter değiliz” sözleri ile sanık Akça’nın iddianamedeki suçlamalar konusunda savunmasına devam etmesini istedi.





Suçlamaları kabul etmeyen Akça, açığa alınana kadar Fizik İhtisas Dairesi’nde çalıştığını belirterek, iddianamede iddia edildiği gibi telefonuna ByLock yüklemediğini ve bu programı kullanmadığını söyledi. Örgüt üyesi olmadığını söyleyen Akça, Adli Tıp Kurumu bünyesinde örgüt yapılanmasını hiç duymadığını, böyle bir yapının olduğunu da bilmediğini kaydetti.







