Petrol Ofisi artık Hollandalıların

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2015 Yılı Petrol Piyasası Raporu'na göre, OMV'nin geçen yıl satışa çıkardığı Petrol Ofisi,Türkiye akaryakıt pazarında yüzde 24 ile en yüksek payı elinde bulunduruyor.





BİN 700 İSTASYONU VAR





Suudi Aramco ve Azerbaycan şirketi Socar'ın da teklif verdiği Petrol Ofisi, Türkiye'nin en büyük ikinci özel sektör şirketi konumunda bulunuyor. Petrol Ofisi, halihazırda bin 700'ün üzerinde akaryakıt istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası 11 akaryakıt ve 3 LPG dolum terminali, 19 havaalanı ikmal ünitesi ve yaklaşık 1,17 milyon metreküpü aşan depolama kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.





OMV'nin yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon avroya Vitol Grup'a satma kararı 4 Mart günüaçıklanmıştı. OMV'den satışa ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen OMV CEO'su Rainer Seele, Petrol Ofisi'ni şirketin değer zincirine entegre edilemediği için satışa çıkarıldığını dile getirmişti.





Bu yüzden, aldıkları kararın şirket stratejisi çerçevesinde doğru ve gerekli olduğunu belirten Seele, "Zorlu piyasa koşullarında müzakereleri başarıyla tamamlamaktan memnunum." değerlendirmesinde bulunmuştu.