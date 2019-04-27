Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Fidan’ın dikkat çeken Rusya ziyareti /27 Nisan 2019 17:52

Hakan Fidan’ın dikkat çeken Rusya ziyareti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz günlerde Rusya’nın başkenti Moskova’ya ziyarette bulunduğu belirtildi...

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Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye’nin baş istihbaratçısının kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik ettiği göz önünde bulundurulursa Hakan Fidan’ın Rus mevkidaşlarıyla görüşmede, iki ülke liderinin vardığı anlaşmaların somutlaştırılması ve hayata geçirilmesi konularının ele alındığı tahmin edilebilir” dedi.

Sputnik, Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne (SVR) başvurarak Hakan Fidan’ın Moskova ziyaretiyle ilgili yorum istedi. Ancak SVR Direktörü Sergey Narışkin’in Fidan ile görüştüğü bilgisi doğrulanmadı.
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